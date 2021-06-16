16 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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15 стран хотят стать наблюдателями в Тюркском совете
Порядка 15 стран хотят получить статус наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом TRT на русском рассказал генеральный секретарь международной организации Багдад Амреев. В настоящее время членами Тюркского совета являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия имеет статус наблюдателя. #Амреев #Тюркский_совет #ССТГ
15 стран хотят стать наблюдателями в Тюркском совете / Others
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