Ультраправый марш в Иерусалиме: угрозы миру и палестинцам

Накануне в Иерусалиме прошел 5-тысячный марш ультраправых еврейских поселенцев. У Дамасских ворот звучали лозунги «Смерть арабам!» и «Да сгорит твоя деревня!». Палестинцы, протестовавшие в ответ, пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа израильских полицейских. Акция стала испытанием для нового правительства страны, а также для хрупкого перемирия, положившего конец военному конфликту между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. #маршультраправых #Иерусалим #Палестина