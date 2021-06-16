ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ультраправый марш в Иерусалиме: угрозы миру и палестинцам
Накануне в Иерусалиме прошел 5-тысячный марш ультраправых еврейских поселенцев. У Дамасских ворот звучали лозунги «Смерть арабам!» и «Да сгорит твоя деревня!». Палестинцы, протестовавшие в ответ, пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа израильских полицейских. Акция стала испытанием для нового правительства страны, а также для хрупкого перемирия, положившего конец военному конфликту между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. #маршультраправых #Иерусалим #Палестина
Ультраправый марш в Иерусалиме: угрозы миру и палестинцам / Others
16 июня 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us