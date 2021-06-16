Германия отозвала из Литвы четырех солдат второго взвода 92-го учебного танкового гренадерского батальона, входивших в военный контингент НАТО Enhanced Forward Presence, после участия в вечеринке, на которой, возможно, было совершено несколько преступлений, сообщили в министерстве обороны Германии.

Позже в ведомстве назвали поведение немецких солдат, замешанных в инциденте в Литве, непростительным и постыдным и заявили о возвращении в Германию взвода в полном составе.

Сейчас расследуется участие солдат в сексуальных домогательствах и распевании антисемитских и праворадикальных песен. Инцидент, по данным журнала Der Spiegel, произошел в конце апреля в одном из отелей, в начале июня один из солдат доложил о нем начальству.

Несколько солдат считаются потерпевшими, один из них после консультаций с военными психологами был направлен обратно в Германию.

Депутат бундестага и спикер Свободной демократической партии по вопросам обороны Александер Мюллер заявил, что эти «ошибки не подлежат извинению» и требуют «дисциплинарного расследования». Однако неправильное поведение отдельных солдат, по его мнению, не должно бросать тень на весь контингент.

Миссия НАТО Enhanced Forward Presence размещена по принципу ротации на территории трех балтийских стран и в Польше после аннексии Россией Крыма. На Германию было возложено командование батальоном в Литве численностью в 1000 солдат. Среди них находятся около 450 военнослужащих бундесвера.

В ноябре 2018 года группа из 200 неонацистских заговорщиков внутри элитного подразделения вооруженных сил Германии планировала провести военный переворот в стране, убив политических лидеров и активистов, а также устроив бойню среди мигрантов. О замыслах среди военных полиции было известно, однако все они считались просто разговорами и вымыслами. Спецслужбы приняли всерьез информацию о готовящемся нападении только после того, как намерения подтвердил бывший майор ВВС бундесвера на допросе.