ПОЛИТИКА
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Турецкие болельщики съезжаются на матч в Баку
Сегодня в Баку состоится футбольный матч в рамках Евро-2020. Сборная Турции сыграет против Уэльса. На стадион продано около 29 тысяч билетов. Ожидается, что матч посетит Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Азербайджане с официальным визитом. Утром болельщики собрались у отеля, где остановился президент, чтобы поприветствовать его. #Евро2020 #Эрдоган #болельщики
Турецкие болельщики съезжаются на матч в Баку / Others
16 июня 2021 г.
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