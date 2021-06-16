Турецкие болельщики съезжаются на матч в Баку

Сегодня в Баку состоится футбольный матч в рамках Евро-2020. Сборная Турции сыграет против Уэльса. На стадион продано около 29 тысяч билетов. Ожидается, что матч посетит Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Азербайджане с официальным визитом. Утром болельщики собрались у отеля, где остановился президент, чтобы поприветствовать его. #Евро2020 #Эрдоган #болельщики