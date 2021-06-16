Наемники из России вместе с военными армии Центральноафриканской республики (ЦАР) обвиняются в убийстве до 20 мирных жителей, прятавшихся в мечети в городе Бамбари в феврале 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По информации телеканала, всего в мечети и ее окрестностях могли быть убиты от 12 до 20 человек.

Бойня произошла в тот момент, когда армия ЦАР и российские инструкторы отбили город у повстанцев. Местные жители после начала атаки укрылись в мечети, однако вскоре военные и наемники пришли туда и открыли беспорядочный огонь по собравшимся, рассказали CNN очевидцы.

Источники телеканала отметили, что в мечети могли находиться два члена повстанческой группировки «Селека», однако они не были вооружены.

Находившийся в мечети местный житель рассказал, что вышел из нее вместе с несколькими другими людьми, когда им позволили ее покинуть. Их обыскали, но затем военные неожиданно начали стрелять. На глазах у мужчины убили четверых человек, сам он сумел убежать. При этом ему в ногу попала пуля. Доступ в местную больницу был перекрыт военными, и он не смог сразу получить медицинскую помощь. Позже ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Несколько других очевидцев заявили, что в тот же день жителей Бамбари обстреляли с российских вертолетов. Одна женщина сообщила, что в результате атаки был убит ее 15-летний сын, а ее муж, который отправился на его поиски, получил ранение. Через четыре дня он умер в больнице.

Телеканал рассказал и о других преступлениях, к которым могли быть причастны российские наемники: убийство трех мирных жителей на одном из блокпостов и старейшины одной из деревень, которого заподозрили в симпатиях к повстанцам, а также сожжение нескольких домов в поселении рядом с городом Босангоа.

CNN также утверждает, что у россиян есть база неподалеку от Бамбари, где пытки являются «обычным явлением».

Ранее об убийстве мирных жителей в мечети в Бамбари сообщало Международное французское радио (RFI) со ссылкой на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН по вопросу об использования наемников. Тогда говорилось о трех молодых людях, которые были казнены без суда. Их убили несмотря на то, что они не были вооружены.

Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Все задержанные, по словам их родственников, пропали без вести.

Во внутренних отчетах представителей ООН, о которых сообщало RFI, в общей сложности упоминались около сотни нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны армии ЦАР и российских наемников (или только последних) – внесудебных казней, грабежей, изнасилований и произвольных арестов.

31 марта рабочая группа ООН впервые официально «выразила беспокойство» в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три связанные с РФ организации: ЧВК «Вагнер», за которой стоит близкий к высшему руководству РФ бизнесмен Евгений Пригожин; компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК «Вагнер» в республике; Lobaye Invest SARLU – формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году.

В июне с.г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, что глава Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями.

В общей сложности в гражданской войне между официальным правительством ЦАР и группировками повстанцев, которая идет в стране с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI.

Посольство РФ в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов, которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают. Дипломаты назвали выводы рабочей группы ООН «спекуляцией» и призвали ее «сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований».

В дипмиссии также заявили, что «российские инструкторы – не наемники», поскольку прибыли в ЦАР по официальному запросу властей страны и после уведомления Совета безопасности ООН.

Перечисленные в расследовании российские организации отказались от комментариев.