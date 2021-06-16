ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция представила новый морской беспилотник Çağatay CGT50
Турецкие инженеры продолжают совершенствовать дроны национальной разработки. Çağatay CGT50, представленный на промышленной ярмарке в Эскишехире, имеет возможность вертикального взлета и посадки
Турция представила новый морской беспилотник Çağatay CGT50
Фото: defenceturk / Others
16 июня 2021 г.

На завершившейся промышленной ярмарке в Эскишехире турецкие инженеры компаний UAVERA и Coşkunöz Defense and Aviation показали военным свой новый БПЛА, который может занять полноценное место в составе палубного авиакрыла.

Турецкий беспилотник работает за счет электрического двигателя, который исключает необходимость длинной взлетно-посадочной полосы или морской катапульты для придания импульса стартующему с борта корабля аппарату. Для его взлета или приземления достаточно небольшой площадки 5x5 м.

Таким образом, новая технология позволит использовать беспилотник Çağatay CGT50 в качестве аналога палубной авиации.

Çağatay CGT50 предназначен для проведения миссий с опасными зонами посадки-взлета. По заявлениям инженеров, новый турецкий БПЛА будет иметь до 6 часов автономной работы, со средней скоростью более 100 километров в час.

Потолок (высота полета) достигает 5 километров. Управление осуществляется оператором через спутниковую систему. Çağatay CGT50 способен принять на борт до 5 килограммов боевой нагрузки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us