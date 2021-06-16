В Болу живет козленок, который ходит следом за хозяином

Бекир Текдемир из Болу на северо-западе Турции каждый день ходит на работу в сопровождении своего друга – двухнедельного козленка Османа. В стаде у фермера 30 овец и коз. Из-за болезни мать козленка не может кормить его, ее заменил Бекир, который поит малыша из бутылочки. Животное привязалось к хозяину и почти не оставляет его. #дворник #козленок #дружба