ПОЛИТИКА
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В Болу живет козленок, который ходит следом за хозяином
Бекир Текдемир из Болу на северо-западе Турции каждый день ходит на работу в сопровождении своего друга – двухнедельного козленка Османа. В стаде у фермера 30 овец и коз. Из-за болезни мать козленка не может кормить его, ее заменил Бекир, который поит малыша из бутылочки. Животное привязалось к хозяину и почти не оставляет его. #дворник #козленок #дружба
В Болу живет козленок, который ходит следом за хозяином / Others
16 июня 2021 г.
Истории
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