ПОЛИТИКА
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Тюркский совет не планирует создавать Великий Туран
Страны-члены Тюркского совета не планируют создавать так называемый Великий Туран – наднациональное образование, которым часто пугают в западных и российских СМИ. Об этом TRT на русском заявил генеральный секретарь международной организации Багдад Амреев. По его словам, эти домыслы не имеют смысла, как и обвинения в пантюркизме. Он также рассказал о друзьях и основных векторах сотрудничества тюркского мира. #турция #тюркский # пантюркизм
Тюркский совет / Others
21 июня 2021 г.
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