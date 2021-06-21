Тюркский совет не планирует создавать Великий Туран

Страны-члены Тюркского совета не планируют создавать так называемый Великий Туран – наднациональное образование, которым часто пугают в западных и российских СМИ. Об этом TRT на русском заявил генеральный секретарь международной организации Багдад Амреев. По его словам, эти домыслы не имеют смысла, как и обвинения в пантюркизме. Он также рассказал о друзьях и основных векторах сотрудничества тюркского мира. #турция #тюркский # пантюркизм