Роналду – звезда футбола, правозащитник, друг детей и обездоленных

Роналду признан лучшим бомбардиром в истории Евро. Он забил 11 голов, обойдя даже Платини. Но вот еще несколько фактов, за которые форвард удостоился признания болельщиков во всем мире. #Роналду #футбол #Евро