ПОЛИТИКА
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Роналду – звезда футбола, правозащитник, друг детей и обездоленных
Роналду признан лучшим бомбардиром в истории Евро. Он забил 11 голов, обойдя даже Платини. Но вот еще несколько фактов, за которые форвард удостоился признания болельщиков во всем мире. #Роналду #футбол #Евро
Роналду признан лучшим бомбардиром в истории Евро. Он забил 11 голов, обойдя даже Платини. Но вот еще несколько фактов, за которые форвард удостоился признания болельщиков во всем мире. / Others
16 июня 2021 г.
Истории
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