Одна из французских ультраправых группировок планировала отравить партию халяльной продукции в местных супермаркетах, сообщает Anadolu со ссылкой на издание Mediapart.

Об этом стало известно благодаря агенту, который был внедрен в ряды экстремистской организации Генеральным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI).

План теракта под названием «Халяльная операция» был разработан в 2018 году группой неонацистов «Действия оперативных сил (AFO)», которая подстрекала жителей Франции к «борьбе с мусульманами и совершению актов насилия». 15 членов организации были задержаны.

Члены AFO планировали отравить халяльные продукты питания в супермаркетах. Однако два члена радикальной группировки выступили против акции, опасаясь риска убийства большого числа детей и пожилых людей.

DGSI также получило информацию о том, что ультраправые готовили нападения на имамов 200 мечетей Франции.

В ходе обысков, проведенных в домах подозреваемых, в том числе госслужащих, отставных полицейских и бывших военных, были изъяты материалы, использованные для изготовления взрывчатых веществ, а также большое количество оружия.

В мае этого года бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен выступила с заявлением, в котором предрекла исчезновение коренных французов и превращение Франции в «исламскую республику».

До этого сообщалось, что группа из 80 отставных генералов опубликовала обращение к властям, в котором предупредила, что Франция оказалась на пороге гражданской и «расовой войны» с «полчищами исламистов». Это вызвало огромный резонанс далеко за пределами страны.

На фоне этого во Франции готовится так называемый «закон против исламского сепаратизма», который правозащитники называют откровенно дискриминационным по отношению к мусульманам.