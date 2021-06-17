Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который в настоящее время отбывает 15-летний срок в колонии в Твери, написал статью для «Общей газеты», в которой поделился впечатлениями от пребывания за решеткой, в том числе рассказал об окружающих его мусульманах.

Шестун в своей публикации коснулся темы духовного развития. «Человек, попавший в беду, всегда более религиозен, чем в счастливой жизни», – отметил бывший чиновник. Заключение сподвигло его к изучению Библии, в скором времени он планирует засесть за перевод Корана.

Прочитать священную книгу мусульман Шестун планирует для того, чтобы понять, как ислам «активно завоевывал сердца заключенных, сплачивая их в джамааты, строго защищающие своих братьев».

«Удивительно чиста и устойчива вера мусульман. На намаз собираются все правоверные в отрядах и наизусть читают молитвы на арабском языке. И это при том, что я не знаю ни одной тюрьмы или колонии, где была бы мечеть. Зато православные храмы повсеместно стоят почти пустые. Парадокс!», – написал бывший руководитель Серпуховского района.

В апреле Александр Шестун заявил о нарушении прав мусульман в местах лишения свободы. На своей странице «Вконтакте» он написал, что сотрудники колонии целенаправленно создают верующим препятствия в соблюдении поста в священный месяц Рамадан: не разрешают им есть ночью и совершать намаз в 5 утра. Подобные действия «грубо противоречат» Конституции и УПК РФ, считает он.

Александра Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Сам чиновник свою вину не признал и заявил, что считает свое дело сфабрикованным.