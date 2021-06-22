22 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В древних аланских храмах священники РПЦ незаконно проводят богослужения
Сразу несколько национальных общественных организаций Карачаево-Черкесской Республики обратились к главе Русской православной церкви патриарху Кириллу с просьбой отозвать местного архиепископа. Его обвиняют в незаконном проведении богослужений в аланских храмах, которые считаются памятниками культурного наследия. #РПЦ #Москва #Россия
В древних аланских храмах священники РПЦ незаконно проводят богослужения / Others
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