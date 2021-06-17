Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в мошенничестве и хищении бюджетных средств, передает РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Нарушения выявили при аудите госзаказов на написание и издание детских учебников по нескольким языкам коренных народов страны: долганского, вепсского и алеутского, сообщил источник телеканала.

По документам, Фонд производил выплаты денег, полученных от Минпросвещения, на счета организаций и ИП. Однако фактически заказанную работу никто не реализовывал.

Договоры были заключены в конце 2019 года, сумма материального ущерба составила более 5 миллионов рублей.

В распоряжении журналистов оказался фрагмент оперативной съемки, на котором один из сотрудников фонда (вероятно, Федоров) говорит, что винить в этих эпизодах мошенничества следует исключительно директора, тогда как сам он ничего не знал о его коррупционных схемах.

Ранее представителей Фонда заподозрили в хищениях при создании технологической платформы языковой карты для портала фонда. По версии следствия, подозреваемые подготовили документы с завышенными данными о стоимости услуг.

Для создания языковой карты использовался плагин, который стоит всего ₽1 999. Таким образом, стоимость услуг по договору была завышена более чем в 1000 раз — на ₽2 337 743.

Фонд сохранения и изучения родных языков народов России был создан в Международный день родного языка в 2019 году по указу президента. Его учредителями стали Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей.

Независимые языковые активисты критикуют организацию за формальный характер деятельности и нежелание заниматься реальными проблемами на местах.