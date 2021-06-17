ПОЛИТИКА
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В РПЦ готовы простить тиктокеров, получивших пощечину от кавказца
Подростки записывали во дворе оскорбительный ролик с православной иконой. Первым, кто попытался остановить их, стал мусульманин Зияудин Евлоев. Следствие с ним фактически согласилось
В РПЦ готовы простить тиктокеров, получивших пощечину от кавказца
Фото: / Others
17 июня 2021 г.

Русская православная церковь готова принять извинения блогеров, надругавшихся над иконой во время записи ролика для TikTok. Об этом агентству РИА «Новости» заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса», – сказал он.

Также Кипшидзе в своем Telegram-канале указал, что Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет возможность прекратить уголовное дело в случае примирения сторон. При этом он добавил, что дело в отношении тиктокеров было возбуждено обоснованно.

Ранее старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что следователи сочли оскорбительным снятый подростками ролик с православной иконой.

По версии следствия, 11 июня во дворе жилого дома на Нагорном бульваре подростки надругались над почитаемой верующими религиозной святыней, публично совершая действия, выражающие неуважение к окружающим. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). До этого в сети появилась запись, на которой группа броско одетых молодых людей во дворе дома записывает ролик. Из реквизитов у них был граненый стакан с жидкостью, имитирующей алкоголь, и икона с изображением Иисуса Христа и Девы Марии. Выпивавший парень был одет в тельняшку, а другой – в форму полицейского. Девушка же стояла в пошлой позе, изображая стол. Проходивший мимо мужчина – житель Москвы ингушского происхождения Зияудин Евлоев – возмутился такому отношению к святыне.

В беседе с ИА IslamNews мусульманин рассказал, что сначала пытался донести до молодых людей, что их действия недопустимы и оскорбляют чувства верующих. В ответ девушка заявила, что является атеисткой, и нецензурно обругала Зияудина Евлоева, отца троих детей. Мужчина ответил пощечиной. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении горе-актеров, которым инкриминируется оскорбление религиозных чувств.

«Пророк Иса (Иисус у христиан) является одним из самых значимых пророков в исламе, а его Мать Марьям (Мария у христиан), согласно нашему вероучению, в Судный день станет матерью для всех женщин. Тот, кто не почитает и не уважает их, не может называться мусульманином», – отметил Евлоев.

Говоря о недопустимости оскорбления религиозных ценностей и святынь, Зияудин Евлоев процитировал президента России Владимира Путина, который заявил, что не даст и 10 копеек за здоровье того человека, который посмеет оскорбить Коран – священное для мусульман Писание. По мнению мусульманина, тиктокеры своей провокационной выходкой оскорбили не только религию, но и русский народ, представителями которого являются. «Очень жаль, что некоторые представители современной молодежи не получили достойного воспитания и ведут себя, как самые настоящие животные, свободные от моральных устоев и не считаясь ни с кем», – добавил мусульманин. Он выразил надежду, что к молодым людям придет прозрение, они осознают свою ошибку и встанут на правильный путь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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