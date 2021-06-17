Русская православная церковь готова принять извинения блогеров, надругавшихся над иконой во время записи ролика для TikTok. Об этом агентству РИА «Новости» заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса», – сказал он.

Также Кипшидзе в своем Telegram-канале указал, что Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет возможность прекратить уголовное дело в случае примирения сторон. При этом он добавил, что дело в отношении тиктокеров было возбуждено обоснованно.

Ранее старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что следователи сочли оскорбительным снятый подростками ролик с православной иконой.

По версии следствия, 11 июня во дворе жилого дома на Нагорном бульваре подростки надругались над почитаемой верующими религиозной святыней, публично совершая действия, выражающие неуважение к окружающим. Было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). До этого в сети появилась запись, на которой группа броско одетых молодых людей во дворе дома записывает ролик. Из реквизитов у них был граненый стакан с жидкостью, имитирующей алкоголь, и икона с изображением Иисуса Христа и Девы Марии. Выпивавший парень был одет в тельняшку, а другой – в форму полицейского. Девушка же стояла в пошлой позе, изображая стол. Проходивший мимо мужчина – житель Москвы ингушского происхождения Зияудин Евлоев – возмутился такому отношению к святыне.

В беседе с ИА IslamNews мусульманин рассказал, что сначала пытался донести до молодых людей, что их действия недопустимы и оскорбляют чувства верующих. В ответ девушка заявила, что является атеисткой, и нецензурно обругала Зияудина Евлоева, отца троих детей. Мужчина ответил пощечиной. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении горе-актеров, которым инкриминируется оскорбление религиозных чувств.

«Пророк Иса (Иисус у христиан) является одним из самых значимых пророков в исламе, а его Мать Марьям (Мария у христиан), согласно нашему вероучению, в Судный день станет матерью для всех женщин. Тот, кто не почитает и не уважает их, не может называться мусульманином», – отметил Евлоев.

Говоря о недопустимости оскорбления религиозных ценностей и святынь, Зияудин Евлоев процитировал президента России Владимира Путина, который заявил, что не даст и 10 копеек за здоровье того человека, который посмеет оскорбить Коран – священное для мусульман Писание. По мнению мусульманина, тиктокеры своей провокационной выходкой оскорбили не только религию, но и русский народ, представителями которого являются. «Очень жаль, что некоторые представители современной молодежи не получили достойного воспитания и ведут себя, как самые настоящие животные, свободные от моральных устоев и не считаясь ни с кем», – добавил мусульманин. Он выразил надежду, что к молодым людям придет прозрение, они осознают свою ошибку и встанут на правильный путь.