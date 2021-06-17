Офицеры французской контрразведки допросили студента турецко-французского происхождения Алтая после того, как он на занятии не согласился с армянской точкой зрения на события 1915 года.

Алтай во время лекции по истории отверг утверждения своего учителя о «геноциде» армян, передает агентство Anadolu. В сообщении говорится, что администрация заведения первоначально пригрозила ему тюремным заключением.

Алтай сообщил журналистам, что его учитель на протяжении часа пытался рассказать о том, что «турки убивали армян и мирных жителей».

«Я не выдержал и спокойно спросил: « Есть ли доказательства?»» – отметил Алтай и добавил, что это привело в ярость учителя.

Администрация вызвала отца Алтая на встречу и сообщила, что подростка обвиняют в отрицании «геноцида армян» и что ему грозит один год лишения свободы. Однако отец студента заявил, что не знает таких положений во французском законодательстве и что администрация школы преувеличила случившееся. Он предложил исключить сына, если ему действительно грозит уголовное наказание, однако директор учебного заведения признал, что у них нет полномочий и реальной причины для такого шага.

9 июня представители французских спецслужб вызвали Алтая по поводу его отказа признавать «геноцид», но вместо беседы допросили. По словам Алтая, хотя сотрудники разведки были вежливы и сказали ему, что он не совершал преступления, они получили доступ к его учетным записям в социальных сетях и задавали вопросы о религии.

Студент отметил, что инцидент оставил психологический шрам, поскольку он не мог сосредоточиться на занятиях. «Я не хотел ничего говорить, поднимать руку, чтобы отвечать на вопросы во время уроков, не решался пойти в школу, потому что все знают, что произошло», – сказал Алтай.

В 2017 году Конституционный совет Франции постановил, что криминализация отрицания «геноцида армян» является «ненужной и несоразмерной атакой на свободу слова».

С началом Первой мировой войны в 1914 году Османское государство вступило в войну с Российской империей сразу на нескольких фронтах, чем сразу же воспользовались армянские националисты. В своем стремлении создать пресловутое «армянское государство» они вошли в сговор с российской стороной.

В период оккупации земель Восточной Анатолии активную поддержку русским войскам оказывали армяне как России, так и Османского государства. Некоторые армяне, служившие тогда в Османской армии, также переметнулись на сторону России. Вооруженные отряды армян начали действовать в тылу Османской армии, разрушая инфраструктуру и пути снабжения, что существенно замедляло продвижение войск. Одновременно армянские банды начали истреблять мирное население на занятых территориях.

Для предотвращения массового истребления населения Анатолии правительство Османского государства вначале предприняло попытку убедить авторитетных представителей армянской общины в необходимости прекращения саботажа и преступлений против государства и народа. Но эти попытки оказались безрезультатными, а армянские банды начали действовать еще более изощренно.

В этой связи правительство Османского государства 24 апреля 1915 года приняло решение о закрытии армянских революционных комитетов, аресте и отправке в ссылку ряда армян. Именно эта дата и была впоследствии взята за отправную точку в пропаганде измышлений о так называемом «геноциде армян». Но и это решение Османского государства не изменило создавшуюся ситуацию, и тогда 27 мая 1915 года было обнародовано решение о переселении этнических армян, населяющих районы военных действий, а также тех, кто оказывал поддержку российской оккупационной армии, в другие регионы государства.

Османское правительство подготовило план по обеспечению гуманитарных нужд переселенцев, но в условиях военного времени имели место нападения местных групп, которые пытались мстить этническим армянам за совершенные преступления. Также на пути переселенцев орудовали бандиты. Этот фактор, а также голод и болезни привели к гибели части армян.

Архивы подтверждают, что нет никаких доказательств того, что власти Османского государства планировали эти трагические события. При этом исторически доказаны факты осуждения османскими властями лиц, допустивших преступные действия в отношении армянских переселенцев. Причем некоторые из соучастников преступлений против армян были казнены еще до конца войны.

Армения и армянская диаспора ожидают от Турции признания переселения 1915 года в качестве так называемого «геноцида» и выплаты компенсации. Согласно «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой 9 декабря 1948 года Генассамблеей ООН, понятие «геноцид» предполагает действия, предпринимаемые с намерением уничтожить (полностью или частично) какую-либо этническую, расовую или религиозную группу.

Анкара призывает к отказу от политических оценок и субъективных мнений в связи с произошедшим в 1915 году, подчеркивая, что стороны должны всесторонне изучить события того времени и уважать исторические реалии. Турецкая сторона выступает за открытие всех архивов, в том числе архивов третьих стран, что позволит всесторонне изучить события 1915 года. Для изучения архивных материалов предлагается создать научную комиссию из турецких и армянских историков с участием международных экспертов.