Счетная палата предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье. Об этом сообщается в отчете контрольного ведомства по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах.

«С 2020 года в Российской Федерации действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства», – цитирует ведомство аудитора СП Алексея Саватюгина.

На реализацию всех программ в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 млрд рублей. В 2020 году доля программ господдержки в общем объеме выданных ипотечных кредитов в России стала рекордной и составила 26% в количественном выражении и почти 30% в денежном.

«Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья», – говорится в отчете ведомства.

Так, по итогам прошлого года индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к 2019 году. «Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность», – указано в отчете.