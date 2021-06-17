ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция рассматривает Россию в качестве партнера по созданию ракет
Анкара в коллаборации с другими странами намерена разработать ракету, способную выводить на низкую околоземную орбиту от двух до четырех тонн полезной нагрузки
Турция рассматривает Россию в качестве партнера по созданию ракет
Турция рассматривает Россию в качестве партнера по созданию ракет / Others
17 июня 2021 г.

Россия могла бы стать партнером Турции по разработке и созданию своих ракет среднего класса, заявил глава Национального космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, Турция пока работает над тем, чтобы самостоятельно строить такие ракеты, поэтому целесообразно прибегнуть к международной кооперации. «В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнером. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем», – сказал Йылдырым на конференции GLEX.

Он отметил, что Турция смогла бы запустить со своего космодрома ракету грузоподъемностью от двух до четырех тонн и стартовой массой около 300 тонн. В 2029 году страна рассчитывает отправить свой ровер на Луну, к этому времени уже появятся необходимые технологии.

В апреле сообщалось, что Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту.

В феврале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил планах запуска турецких космонавтов, строительства собственных ракет и космодрома. Глава государства тогда представил национальную космическую программу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us