ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США ждут от Путина условия перемирия
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия пообещала передать Соединенным Штатам список условий для прекращения огня с Украиной
США ждут от Путина условия перемирия
Госсекретарь США Марко Рубио / Reuters
11 часов назад

Россия собирается направить Соединенным Штатам список условий, необходимых для прекращения огня с Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате 20 мая.

«Насколько мы понимаем, россияне собираются написать условия, которые они будут требовать для того, чтобы достичь прекращения огня, что затем позволило бы провести более широкие переговоры», — сказал Рубио, отвечая на вопросы членов сенатского комитета по международным отношениям.

Он добавил, что США ожидают получить этот документ и тогда смогут «гораздо лучше понять расчеты» президента РФ Владимира Путина, особенно с учетом того, как именно будут сформулированы эти условия.

Заявление прозвучало спустя сутки после двухчасового телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Хотя разговор стал первым прямым контактом между лидерами после возобновления переговоров в Стамбуле, он не привел к конкретным договоренностям о прекращении огня или мирных переговорах.

Многие европейские и украинские союзники США выразили разочарование тем, что звонок не дал ощутимых результатов и, по их мнению, лишь дал Москве дополнительное время.

Тем не менее, Рубио выступил в защиту подхода президента Трампа, подчеркнув, что Вашингтон продолжает координацию с Киевом и европейскими партнерами.

Издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что во время последующих разговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран Дональд Трамп заявил, что попросил Путина выступить с предложением, которое Украина и Европа «не отвергнут сразу».

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