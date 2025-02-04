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Украинца досмерти забили в Словакии
Гражданин Украины скончался после жестокого избиения охранниками торгового центра в Братиславе. В Киеве призвали к беспристрастному расследованию
Украинца досмерти забили в Словакии
/ Wiki Commons
4 февраля 2025 г.

И без того непростые отношения Киева и Братиславы омрачились гибелью гражданина Украины в словцкой столице. В украинском МИД не исключают, что причиной нападения может оказаться этническая ненависть.

По данным словацких СМИ, 30 января мужчина, имя которого не раскрывается, был задержан охраной в торговом центре «Нивы» у братислвского автовокзала по подозрению в краже. Очевидцы сообщили, что его избили охранники, а затем – возможно, и полицейские. О случившемся сообщил парамедик, а инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Украинец был госпитализирован, но на следующий день скончался от тяжести полученных травм.

«Потрясен трагической гибелью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключить, что одной из причин этого преступления является этническая ненависть. Требуем беспристрастного расследования и наказания виновных», – заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Смерть украинца вызвала резонанс на фоне растущей напряженности между Киевом и Братиславой. После победы на выборах в 2023 году премьер-министр Роберт Фицо сократил военную поддержку Украине и посетил Владимира Путина в Москве. В январе 2025 года он открыто назвал Владимира Зеленского «врагом» и пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине, если не будут восстановлены поставки российского газа через украинскую территорию.

Сначала расследованием смерти украинца занималась столичная полиция, но затем его передали национальным правоохранительным органам. В словацкой полиции признали, что действия отдельных сотрудников «вызывают вопросы» и потребуют проверки, но ход расследования пока не комментировали.

Украинское посольство в Братиславе заявило, что гибель гражданина Украины могла быть связана с «разжиганием антиукраинских настроений» в словацком обществе.

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