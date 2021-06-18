Суд в Греции приговорил муфтия города Ксанти (Искече) в Западной Фракии Ахмета Мете к 15 месяцам тюремного заключения, сообщает Anadolu.

Уголовный суд в Салониках вынес Мете обвинительный приговор с отсрочкой исполнения на три года за «нарушение общественного порядка путем разжигания розни среди населения».

Под нарушением общественного порядка имеется в виду выступление духовного деятеля на заседании Партии дружбы и равенства (DEB) в 2016 году, в ходе которого он указал на схожесть ее председателя Мустафы Чавушоглу с основателем Турецкой Республики Северного Кипра Рауфом Денкташем.

Согласно вердикту, муфтий отправится в тюрьму для отбывания наказания, если он совершит правонарушение в течение следующих трех лет.

В заявлении, опубликованном офисом духовного главы мусульман Ксанти, говорится, что Мете не согласен с постановлением суда.

Адвокаты Ахмета Мете заявили о намерение обжаловать постановление, которое, по их словам, нарушает право местного турецкого меньшинства избирать своих муфтиев

Анкара осудила приговор греческого суда. «Данное решение является еще одним проявлением правового давления и политики запугивания со стороны Греции в отношении муфтиев, избранных турецким меньшинством Западной Фракии», – говорится в сообщении МИД Турции. Турецкие дипломаты считают, что греческая прокуратура таким образом пыталась помешать Мете продолжать выполнение своих религиозных и общественных обязанностей.

В МИД Турции выразили надежду на то, что несправедливое решение будет отменено на следующих этапах судебного процесса.

«Вновь призываем Грецию положить конец репрессивным действиям, которые нарушают основные права и свободы турецкого меньшинства Западной Фракии и избранных им муфтиев», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Анкаре продолжат наблюдать за соблюдением прав турецкого меньшинства Западной Фракии, число которого составляет 150 тыс. человек, гарантированных международными соглашениями и конвенциями.