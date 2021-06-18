ПОЛИТИКА
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Над Макроном смеются даже дети
Во время посещения Эммануэлем Макроном школы в Сомме один из учеников поинтересовался: «Как пощечина?». Любопытного зашикали педагоги. В начале июня Дамьен Тарель ударил президента Франции во время его визита в винодельческий поселок Тен-л'Эрмитаж. Мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы и двум годам условного срока.
Над Макроном смеются даже дети DESCRIPTION: Во время посещения Эммануэлем Макроном школы в Сомме один из учеников поинтересовался: «Как пощечина?». Любопытного зашикали педагоги. В начале июня Дамьен Тарель ударил президента Франции во время его визита в винодельческий поселок Тен-л'Эрмитаж. Мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы и двум годам условного срока. / Others
18 июня 2021 г.
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