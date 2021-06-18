Бригада скорой помощи во Владимире привезла пациента с подозрением на коронавирус к зданию областной администрации после того, как все больницы города отказались его принять, сообщает «7×7».

Фельдшер и активистка профсоюза медработников «Действие» Анна Митюкова рассказала изданию, что все медучреждения региона, где есть места для пациентов с COVID-19, отказали в госпитализации пациенту. При этом заболевший мужчина не мог самостоятельно дышать, у него отказало одно легкое.

В конце концов, старший врач смены предложил бригаде отвезти пациента в больницу № 6 и подождать, когда там освободится место или больному полегчает. После этого, принимая во внимание тяжелое состояние мужчины, скорая помощь решила ехать прямиком к зданию областной администрации, где включила мигалки.

Митюкова опубликовала в Stories в Instagram несколько видеозаписей, после чего на место приехали журналисты.

«Мы надеялись, что, возможно, товарищи из администрации найдут место для обычного работяги. Никто, кроме охраны, не подходил», – сказала фельдшер.

Уже через 20 минут больному нашли койку в клинике в Муроме (130 км от Владимира), хотя до этого, по ее словам, места добивались 2,5 часа.

На инициативу бригады отреагировало ее начальство которое на следующее утро попросило сотрудников написать объяснительную о случившемся. При этом, как говорит Митюкова, «руководство станции сказало, что мы молодцы».

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили, что губернатор Владимир Сипягин поручил провести детальную проверку инцидента.

«Предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона [для пациентов с COVID-19] и везде был получен отказ. Если это так, то кто именно отказал в госпитализации и на каком основании», – заявили в администрации.

Губернатор пообещал привлечь виновных случившегося к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. «Владимир Сипягин подчеркнул, что лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии», – заявили в администрации.

Мужчина в данный момент пребывает в инфекционном госпитале на базе Муромской городской больницы № 3. Главный врач сообщила, что пациент находился в тяжелом состоянии и жаловался на слабость и одышку. Сейчас больному проводят инфузионную и противовирусную терапию. Окончательный диагноз ему пока так и не поставили.