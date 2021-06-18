Палестинка не может встретиться с семьей 24 года

Сена Мухаммад впервые за 24 года смогла издалека повидать свою семью. Встреча на границе длилась менее часа и проходила под наблюдением солдат. Выехать с Западного берега в Иорданию женщина не может. Израильские власти отказали ей в выдаче документа, подтверждающего личность, как и еще 50 000 палестинцам. Израиль не признает браки между жителями оккупированных территорий и иностранцами. В Иордании основную часть населения составляют потомки изгнанных палестинцев #Израиль #Палестина #оккупация