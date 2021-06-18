В апреле 2021 года Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами, вызвав панику среди зарегистрированных там структур, работающих в нашей стране. Крупнейшая из них – X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», уже высказала свою озабоченность. Этот эпизод стал очередным актом глобального переустройства рынка офшоров, уже долгое время являющегосяосновной формой деятельности и источником развития для целого ряда государств

По данным Global Financial Integrity (GFI), изучающей нелегальные потоки капиталов по всему миру, в период с 1994 года по 2011 год из России было нелегально выведено в общей сложности 211,5 млрд долларов. В последующие годы, по мнению большинства специалистов, эти суммы только росли, но оценить их размер можно лишь приблизительно. До недавнего времени почти половина экономики страны приходилась на теневой сектор.

Основные направления и способы всем были известны. Условный бизнесмен или даже госслужащий открывал подставную фирму на Кипре, в Панаме или другом офшоре, переводил туда основные средства, и все, что с ними происходило, было скрыто от российских налоговых органов и правоохранительной системы. Одни таким образом вели совершенно нелегальные дела, вплоть до торговли наркотиками и оружием, другие прятались от налогообложения, третьи просто хотели сберечь деньги, понимая, что на Родине ты можешь в одночасье лишиться всего.

Закат эпохи

Эти схемы процветали вплоть до второй половины десятых годов и воспринимались скорее как норма, нежели как исключения. Зарубежная юрисдикция находилась не только у крупнейших торговых сетей и сырьевых предприятий, но зачастую даже у небольших бизнесов, балансирующих между категориями среднего и малого предпринимательства. Но потом произошло несколько событий, изменивших в корне если не всё, то очень многое.

Как обычно бывает в таких случаях, кумулятивный эффект произвело встречное движение внутрироссийских и международных процессов. В первом случае это реформа налоговой системы, проводившаяся под руководством нынешнего премьер-министра страны, а тогда руководителя ведомства Михаила Мишустина. В результате тотальной цифровизации она за несколько лет из крайне коррумпированной и практически неуправляемой превратилась в одну из самых эффективных в мире.

Вершиной этого процесса стал 2018 год, когда Россия начала обмениваться налоговой информацией с другими странами (по стандарту AEOI) и получать данные из 58 юрисдикций. Конечно, ФНС могла запрашивать сведения о зарубежных счетах россиян у иностранных налоговиков и раньше, но для этого ей нужно было знать, в какой именно стране открыт счет, а партнеры должны были проявить добрую волю в том, чтобы предоставить эти данные.

В совокупности с рядом политических инициатив вроде амнистии капитала это начало давать результат, но по-настоящему расклад изменился в силу серии громких скандалов, повлекших глобальное переустройство системы контроля за финансовыми потоками в мире.

Панамское досье

В марте 2018 года одна из крупнейших международных юридических компаний Mossack Fonseca объявила о прекращении своей работы. Основатели компании Юрген Моссак и Рамон Фонсека назвали в качестве причины непоправимый ущерб, нанесенный их репутации утечкой документов, случившейся за два года до этого. Бесславный конец капиталистического монстра, на протяжении сорока лет хранившего тайны миллиардеров и политиков по всему миру, стал спусковым крючком для целого ряда тектонических процессов.

Все началось с публикации в 2016 году конфиденциальной информации о клиентах Mossack Fonseca, среди которых оказались несколько сотен крупных бизнесменов и политиков, а также 72 бывших и действующих глав различных государств. Последовал ряд громких коррупционных скандалов, в том числе в Бразилии, связанный с отмыванием денег государственной нефтяной компании Petrobras, и процесс об уклонении от уплаты налогов в Германии, сопровождавшийся обысками в Commerzbank.

В результате Mossack Fonseca была несколько раз оштрафована, ее основатели задержаны, а клиенты побежали, как крысы с тонущего корабля. Параллельно с этим едва ли не каждая страна в мире, хоть как-то пытающаяся держать своих бизнесменов и чиновников в легальном поле, стала проводить собственные расследования.

К концу 2018 года Росфинмониторинг сообщил, что обнаружил в «панамском досье» 4 197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам, в том числе депутатам, губернаторам и сотрудникам министерств. Объем сомнительных операций с их участием оценивался в 5 млрд рублей, и эта цифра выглядит подозрительно низкой на фоне того, что всего в документах фигурировало свыше шести тысяч имен россиян.

Офшорные счета нашли у тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего заместителя управляющего делами президента Ивана Малюшина и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

При этом в некоторых случаях компании были зарегистрированы не на самих чиновников, а на их близких родственников. В частности, компания Ronnieville до 2006 года находилась под управлением сына Улюкаева Дмитрия, а затем, вплоть до ликвидации, директором значилась его предполагаемая супруга. Carina Global Assets Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах в 2014 году, была оформлена на жену Пескова Татьяну Навку.

После вступления в силу закона, ограничивающего бизнес-активность госслужащих, Ликсутов переписал свои активы на супругу Татьяну, с которой вскоре развелся. А Малюшин и вовсе закрыл компанию, правда, на 3 дня позже, чем требовалось.

В опубликованных списках были также губернаторы и парламентарии. В частности, глава Псковской области Андрей Турчак, жена которого с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, согласно материалам досье, в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей своей же российской компании.

Среди депутатов значились имена главным образом членов партии «Единая Россия»: Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук, Александр Бабаков, а также сенатор от Чеченской республики Сулейман Геремеев и ряд других видных персонажей. Там же нашли родственников секретаря Совбеза Николая Патрушева, заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова и нескольких других представителей силового блока. При этом сами ястребы, разумеется, нигде не фигурировали и были чисты перед законом.

Панамское досье ударило в первую очередь по российским элитам, хотя в нем фигурировали имена представителей многих государств. Просто масштабы оказались разными. Для сравнения, граждане США контровали 3066 компаний из опубликованного списка, граждане Украины – 470.

Крах Mossack Fonseca привел к радикальной перестройке всего офшорного рынка. Остальные компании, работающие в этой сфере, подчеркивали, что сам по себе такой бизнес легален и вопрос лишь в тщательности проверки клиентов, чем они и занялись с невиданным доселе рвением.

Из Кипра – в Эмираты, далее – везде?

Этот процесс затронул не только компании, но и государства-офшоры. Правда, тоже не без помощи журналистов. Осенью 2020 года телеканал «Аль-Джазира» провел масштабное расследование, в ходе которого выяснил, что за 2007–2020 годы местные власти выдали около 4000 «золотых паспортов». Больше половины из них – с нарушением законодательства.

Несмотря на то, что до этого правительство острова обвинялось в пособничестве отмыванию грязных денег на протяжении многих лет, именно эта публикация стала последней каплей. Еще весной 2018 года местные регуляторы ужесточили контроль над российскими счетами, а коммерческие банки стали предлагать россиянам либо закрыть счета, либо перевести их в местный банк, крупнейший акционер которого – ВТБ. Но теперь правительство Кипра оказалось перед непростым выбором: либо провести тотальную зачистку своих структур и инвесторов, либо попасть под жесткие санкции евросоюза и стать страной-изгоем. И они сделали правильный выбор. В результате многочисленных внутренних проверок были подвергнуты судебному преследованию несколько правительственных чиновников, программу «золотых парашютов» свернули, а всех, кто их получил, опубликовали в списке, получившем по аналогии название «кипрского досье».

После ужесточения законодательства и потери анонимности многие финансовые структуры на острове были закрыты, а русские деньги начали искать себе новую гавань. И вскоре нашли ее в ОАЭ.

«Если деньги серые, но не совсем черные, сейчас тренд на ОАЭ», – пишет The Bell в материале, посвященном расследованию данного феномена. В качестве причин миграции финансов в Эмираты эксперты издания называют нулевой налог, отсутствие обмена налоговой информацией с Россией и легкость получения статуса резидента, который помогает «прорубать окно» в европейские банки.

В конце 2020 года, когда Россия решила разорвать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения, рост числа запросов «счет в ОАЭ» в «Яндексе» вырос на 300 процентов. Среди самых известных резидентов – Павел Дуров, открывший офис Telegram в Дубае еще в 2017 году.

Но все же это была не адекватная замена. Несмотря на всю лояльность, эмиратские структуры со временем ужесточают свои требования к легальности вкладываемых средств. И вопрос начала их сотрудничества с Россией в плане обмена налоговой информацией – это вопрос времени.

Аналогичным образом уже прикрыты схемы вывода средств через Латвию, столь популярную в девяностых-нулевых, а затем и через Сербию. Перебрасывать средства из одного офшора в другой становится все более проблематичным. Мир покрывается паутиной разного рода структур и схем вроде двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, FATF – Financial Action Task Force (ФАТФ – группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и множества других.

Параллельно с этим российские власти прикладывают собственные усилия к возвращению беглых денег в родную гавань. Правда, эффективность этих мер неоднозначна. «Амнистия капитала» стартовала в 2015 году, в 2020-м закончился третий (и пока последний) ее этап. За это время было подано лишь немногим более 19 тысяч деклараций на общую сумму около 40 миллиардов долларов, а некоторые вернувшиеся на Родину бизнесмены вместо благодарности за поступок были отправлены за решетку напрямую из аэропорта.

Как бы то ни было, вряд ли в сложившихся условиях стоит ожидать сколь-либо массового возвращения российских капиталов или полного прекращения их оттока, о котором так мечтают патриотично настроенные эксперты. На смену офшорам приходят криптовалюты и другие пока малопонятные схемы. Но многие отмечают, что тренд все же сломался. Даже сам контингент участников этого процесса изменился до неузнаваемости. Если еще недавно это были откровенные бандиты и сырьевые капиталисты, выжимающие досуха доставшееся им даром советское наследие, сегодня это молодые и предприимчивые основатели стартапов вроде упомянутого Павла Дурова, которые готовы работать и в России, если у них будут достаточно весомые гарантии, что у них не отберут бизнес. И здесь задача государства – не просто дать на словах такие гарантии, но и переродиться в субъект, заслуживающий в этом плане доверия.