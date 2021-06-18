Ученики физико-математической школы-интерната для одаренных детей при МГУ им. А.Н. Колмогорова рассказали изданию «Проект» о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева.

Из рассказов более 50 человек следует, что школьники подвергаются харассменту на протяжении уже более 25 лет – с 1995 года.

В перенесенных домогательствах со стороны учителя признались 14 человек – некоторые под своими именем, пообещав подтвердить слова в суде, другие же попросили об анонимности.

Сергеев возглавлял туристический клуб при специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) МГУ и ходил с учениками в походы. По словам очевидцев, он осматривал сумки преимущественно мальчиков и выбрасывал их плавки «за ненадобностью», предлагая затем школьникам искупаться – даже осенью и зимой. Во время походов он фотографировал голых детей – всего о таких снимках «Проекту» рассказали 12 бывших учеников физика.

Периодически он устраивал «осмотры», выискивая «клещей» – для этого ученикам опять же приходилось раздеваться, а сам он трогал их гениталии.

Четверым подросткам учитель мастурбировал, либо массировал промежность. Еще трое рассказали о том, что Сергеев трогал их за половые органы. Некоторых учеников физик под разными предлогами приглашал к себе домой, где позже заставлял их оставаться с ночевкой.

Герои расследования говорят, что боялись и стеснялись рассказывать о действиях учителя, так как «знали его долгое время и доверяли ему». Годами жертвы харассмента старались не вспоминать пережитое.

Сергей Сергеев в ответ на запрос «Проекта» сообщил, что знает о подготовке текста, поставлен в «запредельно тяжелую ситуацию» и готов ответить на вопросы, но на встречу в итоге не пришел, как и не ответил в итоге письменно.

18 июня стало известно о том, что руководство школы СУНЦ при МГУ уволило Сергеева. В приказе директора школы говорится, что учителя уволили за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Опрошенные «Проектом» юристы заявили, что действия Сергеева могут подпадать под ряд уголовных статей, в том числе о развратных действиях (срок давности – до 15 лет) и понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера (срок давности – до шести лет).

56-летний Сергеев работал в СУНЦ с 1990 года и считается успешным преподавателем. Он награжден грамотами правительства Москвы и Министерства образования России, является лауреатом престижной премии Фонда Сороса среди учителей средних школ, существовавшей в 1990-е годы.

Еще он сотрудник физфака МГУ и сооснователь лаборатории научного творчества ЛАНАТ, которая проводит конкурс научно-технического творчества «Шустрик» вместе с инновационным центром «Сколково». Как пишет «Проект», на мероприятиях этого конкурса бывали бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, председатель «Сколково» Аркадий Дворкович и министр обороны Сергей Шойгу. Чистая прибыль ЛАНАТ за восемь лет составила 20,5 миллиона рублей.