«Добровольно-принудительная» вакцинация зашагала по всей стране. 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей провести вакцинацию 60% работающих граждан. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что важно привить всех, кто будет участвовать в голосовании в Госдуму в сентябре.

Фактически российское общество фактически поделили на привилегированных и диссидентов. И уже несколько дней идут бурные дискуссии, почему Кремль сначала публично обещал не вводить обязательную вакцинацию, ссылаясь на Конституцию, а потом неофициально пошел на непопулярную меру, причем накануне парламентских выборов. Политологи считают, что власть ничем не рискует, общественники предлагают искать «денежный след». А тем временем в прививочных кабинетах начали заменять вакцину «Спутник» препаратом «ЭпиВакКорона», не предупреждая пациентов.

«И не такие права мы нарушаем»

Действительно, власть максимально дистанцировалась от решения об обязательной вакцинации большей части населения страны. Оно, во-первых, было оформлено приказом санитарного врача, а во-вторых, его объявили, когда президент впервые за все время пандемии улетел из России.

«Решение не связывается не только с президентом, его стараются не связывать и с главами регионов, – подмечает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. – Обязательная вакцинация будет вводиться среди отдельных категорий населения и по постановлению главного санитарного врача соответствующего региона».

Власти даже сегодня подчеркивают, что никакой обязательной вакцинации нет, только добровольная. А 26 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам указал, что вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса нельзя, это нецелесообразно. 2 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может. Это грубое нарушение закона и существующих правил, отметила она. Но уже 17 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил: «Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования. Но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. И не потому, что для этого не созданы условия – они созданы более чем. У нас есть прекрасная вакцина, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в должной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными».

Однако подобные распоряжения главного санитарного врача столицы и региональных чиновников нарушают Конституцию и законодательство об охране здоровья граждан, считает адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. «Согласно закону, любая медицинская манипуляция может иметь место исключительно при согласии гражданина, - объясняет эксперт. – Есть исключения, когда есть реальная эпидемиологическая угроза, то есть официально объявлена пандемия. У нас этого нет — нет соответствующих постановлений. То постановление, которое действует сейчас и будет действовать до конца года, говорит о риске заражения коронавирусной инфекцией. Оно не подпадает под законодательство о пандемии и эпидемии».

По сути, такого же мнения о добровольно-принудительной вакцинации придерживается и руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Это нарушение прав человека, уверен он: «Но разве это новость — и не такие права мы нарушаем. Так что в этом смысле это такие малые нарушения прав. Но такие вещи в принципе делать нельзя. Однако те граждане, которых будут вакцинировать, противопоставить ничего не смогут, особенно те, которые работают на государственной службе». Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также считает решение об обязательных прививках неконституционным. По его мнению, вакцинацию от коронавируса можно приравнять к медицинскому эксперименту, участие в котором должно быть добровольным.

Известный журналист Александр Невзоров сравнил нынешнюю ситуацию вокруг COVID-19 в России с той, что была в дни чумы в 17 веке: «…все тоже самое. Чем больше читалось царских указов на каждом углу о необходимости не ходить в гости, не валяться пьяными не кучей, а по отдельности, тем больше они этого делали». По его мнению, принудительная вакцинация – абсолютно бессмысленна. «Вирус – он доказал, что он умеет обходить любую защиту. А коллективный иммунитет, которым так много пудрят мозг, нужен только при одном условии – если слабая часть умирает», – считает Невзоров.

«Ищите денежный след во всех событиях»

И тем не менее общественность массово задается вопросом: почему такая непопулярная мера была утверждена именно сейчас, тем более что политологи объяснили: никакой угрозы выборам она не принесет, поскольку официально к вакцинированию принуждает не власть, а санитарные врачи и работодатели. В сети появились разные версии – вплоть до конспирологических.

Но самой популярной стала версия, опубликованная сразу несколькими крупными пабликами. Сообщается, что «введение массовой вакцинации для работников сферы услуг именно сейчас связано с выходом производственных фармацевтических мощностей на заданные объемы производства и полным обеспечением необходимых объемов вакцины». То есть теперь массовую вакцинацию возможно проводить одновременно во всех регионах. «А так как хранить вакцины, насколько я понимаю, не очень-то просто (и дешево), а бюджеты, выделенные на производство и вакцинирование населения, надо освоить – тут же началось... Волны заражения, устрашающие беззаконные распоряжения и прочее, – предполагает руководитель городского родительского комитета в Санкт-Петербурге Михаил Богданов. – Как обычно, ищите денежный след во всех событиях...».

Официальная версия происходящего, разумеется, иная. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с «тотальным нигилизмом» по отношению к защитных мерам и призвала «учитывая такую ситуацию, максимально сократить количество контактов».

«Без бумажки ты букашка»

Сразу после этого появилась вопиющая новость о том, что в больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только пациентам с антителами, которые образуются после вакцинации или после перенесенной болезни. Исключение – больные с онкологией и заболеваниями крови. В госпитализации, по идее, не должны отказать в случаях медицинских противопоказаний к прививке и экстренной помощи.

После этого сообщения о создании зон для привитых посетителей в кафе и ресторанах, о разрешение на работу только вакцинированным таксистам, допуск в клубы и спортзалы только людей со справкой о прививке или COVID-тестом, действительным в течении трех суток, не выглядят кощунственными, какими казались. Также без бумажки нельзя будет попасть на личный прием к мировым судьям.

Информация о привилегиях для вакцинированных и запретах для тех, кто по какой-либо причине решил не торопиться с экспериментом, обновляется постоянно, и за ней нужно следить. Так, в нескольких регионах, в том числе в Башкирии, уже с 22 июня без сертификата о прохождении вакцинации, справки о прохождении вакцинации, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или теста ПЦР нельзя будет посетить: музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, ночные клубы, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. С 29 июня там вводится запрет для ковид-диссидентов на использование городского и пригородного общественного транспорта и на посещение почти всех мест общественного пользования – парикмахерских, кафе, бассейнов и даже студенческих общежитий.

У студентов и абитуриентов возникнут и другие дополнительные проблемы. Подавать документы на поступление в вузы абитуриенту можно будет лично, только если он младше 18 или у него есть нужная справка. Что касается студентов, то Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал пускать на очные занятия только тех, кто: вакцинировался, имеет антитела, не может привиться по состоянию здоровья. Другим обещали организовать занятия в онлайн-формате. Но уже известно, что вузы Москвы принимают «усилия для резкого увеличения числа прошедших вакцинацию: административные, правовые, моральные».

«Шараханье из стороны в сторону»

В этой непростой ситуации даже чиновники жалуются на «психологическое давление» и ждут роста цен на стоимость привычных услуг. Например, юрист Бахром Исмаилов предполагает: если сейчас отключить от системы непривитых таксистов, как это грозят сделать в Подмосковье, то «стоимость перевозок возрастет минимум в два раза». Кстати, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сделал уже третью прививку от коронавируса, потому что в России выявлен новый штамм коронавируса – индийский: для сопротивлению ему нужен более высокий уровень антител.

«Что меня особенно удивляет в российской политике в последнее время – это шараханье из стороны в сторону, – делится мнением приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги Татьяна Становая. – Обязательные прививки – яркий пример. Сначала выжидать, сжав кулаки, пока ситуация дойдет до пределов (а угроза индийского штамма в России появилась еще в марте), трындеть налево и направо про выдающуюся демократию, свободы и права граждан, завидную способность вернуться к нормальной жизни и высмеивать глупых европейцев, сравнивая их с насильно прививаемым стадом баранов, а потом бабахнуть нагло, радикально, жестко, угрозами и ультиматумами про обязательные прививки». Политолог считает, что власть «теряет способность действовать скоординировано и вести диалог по проблемному полю с обществом». И именно это вызывает сопротивление среди тех, кого обязывают добровольно привиться.

В свою очередь общественники в России заявляют: «Двумя руками за вакцинацию. Но руки при этом должны быть свободными».