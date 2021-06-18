В Ингушетии полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов за свой счёт провёл в родное село уличное освещение. Необходимую сумму (1 млн рублей) он копил пять лет, пишет Telegram-канал «Подъём».

«Я родился и вырос в этом селе Кани. Я и раньше старался что-то сделать там. Люди живут бедно, старики, молодёжь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то руку кто-то поломал, то собаки кусают», – цитируют его журналисты.

Гаджимагомедов добавил, что собрать необходимую сумму ему помогли друзья и родные. Полковник купил километр кабеля, а также 30 бетонных столбов и фонари, оплатил их установку.

По его мнению, деньги – не главное в жизни. «Мы голыми родились, голыми и уйдём», считает полицейский, известный среди сельчан своей благотворительностью. До этого он поставил в селе памятник участникам Второй мировой войны.

Как сообщило агентство «РИА Дагестан», полицейский также оказал землякам гуманитарную помощь – раздал им мешки с мукой.

«Человек приходит в этот мир с пустыми руками и уходит в мир иной ни с чем. На земле остаются его добрые дела. Я хочу сделать для своего родного села Кани и односельчан всё, что в моих силах и возможностях, для улучшения условий их жизни и быта», – сказал Гаджимагомедов.

На сайте МВД Ингушетии указано, что 55-летний Энгельс Гаджимагомедов служит в ведомстве начальником тыла. Награждён тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», именным оружием и многочисленными орденами и медалями Российской Федерации.