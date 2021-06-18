ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Полицейский из Ингушетии на свои деньги установил освещение в родном селе
За пять лет мужчина накопил 1 млн рублей и потратил деньги на километр кабеля, 30 бетонных столбов и фонари. Ранее полицейский поставил в Кани памятник участникам Второй мировой войны
Полицейский из Ингушетии на свои деньги установил освещение в родном селе
Фото: telegram-канал «Подъём» / Others
18 июня 2021 г.

В Ингушетии полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов за свой счёт провёл в родное село уличное освещение. Необходимую сумму (1 млн рублей) он копил пять лет, пишет Telegram-канал «Подъём».

«Я родился и вырос в этом селе Кани. Я и раньше старался что-то сделать там. Люди живут бедно, старики, молодёжь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то руку кто-то поломал, то собаки кусают», – цитируют его журналисты.

Гаджимагомедов добавил, что собрать необходимую сумму ему помогли друзья и родные. Полковник купил километр кабеля, а также 30 бетонных столбов и фонари, оплатил их установку.

По его мнению, деньги – не главное в жизни. «Мы голыми родились, голыми и уйдём», считает полицейский, известный среди сельчан своей благотворительностью. До этого он поставил в селе памятник участникам Второй мировой войны.

Как сообщило агентство «РИА Дагестан», полицейский также оказал землякам гуманитарную помощь – раздал им мешки с мукой.

«Человек приходит в этот мир с пустыми руками и уходит в мир иной ни с чем. На земле остаются его добрые дела. Я хочу сделать для своего родного села Кани и односельчан всё, что в моих силах и возможностях, для улучшения условий их жизни и быта», – сказал Гаджимагомедов.

На сайте МВД Ингушетии указано, что 55-летний Энгельс Гаджимагомедов служит в ведомстве начальником тыла. Награждён тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», именным оружием и многочисленными орденами и медалями Российской Федерации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us