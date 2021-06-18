Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня. Таким образом 19 июня теперь официально является выходным.

«Мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть - федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днем независимости, Днем труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали, – сказал 46-й президент. – <...> Я очень рад, что мы выступили вместе как демократы и республиканцы, чтобы вспомнить этот день при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе. Надеюсь, что это начало изменения».

По словам Байдена, «великие страны не игнорируют свои наиболее болезненные моменты». Члены Сената единогласно одобрили проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло.