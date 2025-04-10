ТУРЦИЯ
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Трамп посетит Турцию?
Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Турцию в рамках своего ближневосточного турне, но окончательное решение пока не принято
Трамп посетит Турцию?
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп / Reuters
10 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп может посетить Турцию в следующем месяце. Об этом сообщил телеканал CNN Arabic со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации телеканала, Трамп рассматривает вариант включения Турции в маршрут ближневосточного турне. Ранее стало известно, что в графике президента уже запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Один из чиновников Белого дома заявил, что возможность визита обсуждалась в недавнем телефонном разговоре между Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом, по данным CNN, Израиль в маршрут поездки Трампа не включен.

9 апреля телеканал CNN Türk задал министру иностранных дел Турции Хакану Фидану вопрос о возможной встрече президентов США и Турции.

Фидан подтвердил, что стороны работают над организацией контакта. Он отметил, что лидеры уже выразили готовность встретиться, а сейчас обсуждается, где и когда может состояться встреча. По его словам, она может пройти как в США, так и в Турции.

Фидан также заявил, что Анкара готова сыграть посредническую роль в урегулировании российско-украинской войны, но при условии, что обе стороны придут к взаимопониманию. В интервью CNN Türk он отметил, что «золотым принципом» для участия Турции является согласие Киева и Москвы на перемирие.

Министр также отметил, что текущая позиция США в конфликте изменилась по сравнению с предыдущим этапом войны.

«Ранее Вашингтон фактически подталкивал к эскалации, а Европа следовала за ним. Сейчас, с приходом Трампа, подход может измениться», — заявил он.

По мнению Фидана, отсутствие конфронтационного градуса между США и Россией при Трампе открывает новое пространство для дипломатии.

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