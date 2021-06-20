ПОЛИТИКА
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Двое стали жертвами наезда грузовика на гей-парад во Флориде
Пикап врезался в толпу зрителей на гей-прайде на юге Флориды, в результате один из участников шествия погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Власти штата уже назвали инцидент терактом. Виновник происшествия задержан, идет расследование. На параде присутствовала представитель Демократической партии Дебби Вассерман Шульц. Она написала в Твиттере, что была в безопасности. #прайд #теракт #флорида
Двое стали жертвами наезда грузовика на гей-парад во Флориде / Others
20 июня 2021 г.
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