Двое стали жертвами наезда грузовика на гей-парад во Флориде

Пикап врезался в толпу зрителей на гей-прайде на юге Флориды, в результате один из участников шествия погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Власти штата уже назвали инцидент терактом. Виновник происшествия задержан, идет расследование. На параде присутствовала представитель Демократической партии Дебби Вассерман Шульц. Она написала в Твиттере, что была в безопасности. #прайд #теракт #флорида