ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Нью-Йорке мужчина пытался прикрыться от киллера детьми
Двое детей – 5-летний мальчик и 10-летняя девочка - чудом избежали смерти во время стрельбы в Бронксе. Преступник, одетый во все черное, спрыгнул со скутера и погнался за своей жертвой – 24-летним Хасаном Райтом. Убегающий столкнулся с детьми и попытался спрятаться за них, но киллер продолжал стрельбу: он выстрелил в Хасана Райта не менее шести раз, тот получил ранения в ноги и спину. #NYC #Бронкс #расстрел
В Нью-Йорке мужчина пытался прикрыться от киллера детьми / Others
20 июня 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us