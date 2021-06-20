В Нью-Йорке мужчина пытался прикрыться от киллера детьми

Двое детей – 5-летний мальчик и 10-летняя девочка - чудом избежали смерти во время стрельбы в Бронксе. Преступник, одетый во все черное, спрыгнул со скутера и погнался за своей жертвой – 24-летним Хасаном Райтом. Убегающий столкнулся с детьми и попытался спрятаться за них, но киллер продолжал стрельбу: он выстрелил в Хасана Райта не менее шести раз, тот получил ранения в ноги и спину. #NYC #Бронкс #расстрел