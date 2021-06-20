Лукашенко рассказал о «подпитке» антителами в «красных зонах»

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с визитом во 2-ю детскую больницу в Минске, где рассказал о том, как «подпитывался» антителами в «красных зонах». Разговаривая с местными медиками, Лукашенко открыл секрет своего здоровья: месяц назад у него было зафиксировано 25 антител, но он «подпитывался, будучи в красных зонах». В «красных зонах» в больницах принимают пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19. #беларусь #лукашенко #covid