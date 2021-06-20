В Газе вспомнили убитых Израилем палестинских детей

Ассоциация «Если мы перестанем мечтать» организовала фотогалерею в память о 66 убитых в результате израильской агрессии в Газе детей. Выставка прошла на руинах дома в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, который был разрушен израильской авиацией 14 мая. Помимо фото детей, убитых Израилем, на выставке представлены куклы и картонные модели израильских боевых самолетов, наносивших авиаудары. Организаторы подчеркнули, что мир должен остановить преступления против палестинских детей и обеспечить им спокойную жизнь. #Газа #Палестина #дети