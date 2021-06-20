ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Газе вспомнили убитых Израилем палестинских детей
Ассоциация «Если мы перестанем мечтать» организовала фотогалерею в память о 66 убитых в результате израильской агрессии в Газе детей. Выставка прошла на руинах дома в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, который был разрушен израильской авиацией 14 мая. Помимо фото детей, убитых Израилем, на выставке представлены куклы и картонные модели израильских боевых самолетов, наносивших авиаудары. Организаторы подчеркнули, что мир должен остановить преступления против палестинских детей и обеспечить им спокойную жизнь. #Газа #Палестина #дети
В Газе вспомнили убитых Израилем палестинских детей / Others
20 июня 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us