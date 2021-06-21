Седьмой созыв Госдумы завершил весеннюю сессию, но даже на последнем пленарном заседании успел принять закручивающие гайки законы, которые, в частности, дают право Минюсту получать доступ к банковским документам большинства некоммерческих организаций НКО и обязывает крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в России. Таким образом депутаты на своем последнем заседании поддержали ведущий тренд всего созыва – принятие законов против внешнего вмешательства во внутреннюю политику РФ, которые, конечно, в реальности направлены на борьбу с любой оппозицией и инакомыслием.

18 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в парламент восьмого созыва 19 сентября 2021 года. Эти выборы будут крайне важны как для находящейся в кризисе «Единой России», так и решившей зачищать все политическое пространство власти в целом.

Управляемый созыв

На последнем заседании седьмого созыва не обошлось и без имитации свободы: называющие себя оппозицией вечные спойлеры партии власти пытались припомнить все грехи предшественников и «Единой России». Председатель КПРФ Геннадий Зюганов пересказал свою письменную работу «12 ошибок Думы», лидер ЛДПР Владимир Жириновский традиционно оппонировал коммунисту, а первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев опровергал все это тезисами о достижениях.

Седьмой созыв Госдумы приступил к работе в сентябре 2016 года при конституционном большинстве партии «Единая Россия». Всего он провел 427 заседаний, на них были рассмотрены 6479 законопроектов, из которых 2672 было принято. Получается, что за одно заседание парламент рассматривал более 15 законопроектов, из которых принимал более 6.

Однако, как отмечают «Ведомости», главной особенностью этого созыва стало не столько количество, сколько специфика законов, которые получали оперативную поддержку депутатов. При этом спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, который пришел в парламент из Кремля (ранее он занимал пост первого замглавы администрации президента) своей целью поставил поднять депутатскую дисциплину: уже через год работы Володин отчитывался о высокой посещаемости парламента – в 97%, указывает «Дождь».

Дисциплина в парламенте действительно была нужна, прежде всего потому, что, как отмечают эксперты, Госдума этого созыва «трудилась» над запретительными и скандальными законами усерднее, чем предыдущий (за что к парламенту шестого созыва крепко приклеилось обидное прозвище «взбесившийся принтер»). «Прошлую думу называли «взбесившимся принтером» – по сути, инструментом, который мог распечатать все, что угодно. А нынешняя Дума – принтер исключительно управляемый. Какое задание дадут, то он и сделает», – подмечает политолог Алексей Макаркин.

Седьмой состав ГД запомнился множеством репрессивных и скандальных законов от поражения в правах журналистов и гражданских активистов до повышения пенсионного возраста и запрета на просветительскую деятельность. В частности, депутаты приняли закон, позволяющий признавать «иноагентами» физлиц, занятых политикой «в интересах другого государства», и закон об уголовной ответственности для «иноагентов», а также закон об уголовном наказании за клевету в интернете, закон о нежелательных в России организациях и наказании за сотрудничество с ними, закон о досудебной блокировке сайтов без суда и другие.

В апреле 2019 года был принят резонансный документ, касающийся регулирования интернета. Он был призван обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование интернета на территории России», а по сути – подготовиться к возможной автономности и полной изоляции от глобальной сети. В рамках исполнения этого закона Роскомнадзор должен был создать центр мониторинга и управления сетью и провести несколько масштабных учений в регионах России, чтобы протестировать оборудование. Но центр до сих пор не создан, а когда на Урале в тестовом режиме запустили оборудование, скорость интернета упала и сигнал ухудшился.

Весной 2021 года иностранными агентами за один месяц признали сразу несколько СМИ – «Медузу», «Первое антикоррупционное СМИ» и издание VTimes. Нежелательной организацией была признана в России созданная Михаилом Ходорковским «Открытая Россия». Кроме того, Дума поспешно приняла закон, запрещающий избираться всем, кто был причастен к деятельности экстремистских организаций – даже задолго до того, как суд признал их таковыми. В СМИ этот закон назвали «законом против ФБК» – параллельно с его принятием суд рассматривал иск о признании ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями.

Падение рейтинга – не преграда

Помимо борьбы с инакомыслящими, текущий состав Госдумы отметился рядом других резонансных законов: одобренные поправки к Конституции, которые «обнулили» президентские сроки Владимира Путина; решение повысить пенсионный возраст граждан РФ; закон о просветительской деятельности и прочие.

Повышение пенсионного возраста сильно ударило по рейтингу и депутатов, и власти в целом: по данным ВЦИОМ, в декабре 2016-го, на момент начала работы, рейтинг одобрения Госдумы как института составлял 52,1%, а в конце мая 2021-го уже 34%. При этом о том, что предстоит радикально изменить Основной документ страны, депутаты впервые услышали именно от президента в послании Федеральному собранию, пишут «Ведомости», и уже через некоторое время через депутата Валентину Терешкову было предложено рассмотреть отмену ограничений по числу президентских сроков.

Легитимировать это решение, которое вызвало хотя и не слишком серьезные, но все равно протесты, дали уже самим россиянам, как подмечают «Ведомости», на специально придуманном общероссийском голосовании, которое, кстати, протестировало нововведения, которые депутаты ранее одобрили другими поправками. Речь идет о возможности голосовать на выборах и референдумах в течение трех дней подряд, дистанционно или вне помещений для голосования. Это привело к тому, что Единый день голосования 2020-го был отмечен масштабными фальсификациями. В частности, по всей стране были отмечены случаи голосования на пеньках, лавках и в багажниках машин. После этого в Вологде даже появился арт-объект – пень имени главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Несбывшиеся надежды

Интересно, что сначала на Думу возлагали большие надежды в плане повышения реального политического веса. «Состав, сформированный в 2016 г., был яркий – там было почти 30 бывших мэров, известные общественники. Но политические рамки, в которых Госдума действовала, не дали этому личному потенциалу проявиться, многие же из этих людей на выборы уже не пойдут», – отметил в комментарии «Ведомостям» политолог Александр Кынев.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, если сначала Володин мог с одобрения президента противопоставлять себя Кремлю для того, чтобы восстановить парламент как нормальный полноценный институт, то рост протестных настроений и угроза проиграть следующие выборы в ГД несистемной оппозиции усилили у власти ощущение опасности. «А в ситуации, когда власть чувствует, что ей что-то угрожает – понятно, она становится агрессивной и все эти свои реформы сворачивает, такое в истории России бывало неоднократно. Беларусь тут еще напугала очень сильно, они воочию увидели, как это может быть, и, соответственно, они прекратили миндальничать и стали закручивать гайки по полной», – считает Галлямов.

Как отметил изданию The Insider руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, когда речь идет о закручивании гаек, то в этих вопросах Дума не особенно самостоятельна. «Есть госзаказ на закручивание гаек. Центр подобных решений все-таки лежит за пределами Государственной думы. Нет в парламенте фракции той партии, которая могла бы заявить свое решительное «Нет», – отмечает политолог. – Были отдельные депутаты, которые шли не в ногу – вспомним отношение коммунистов к пенсионной реформе или поправкам к Конституции или депутата Железняка, некогда одного из лидеров «Единой России», не голосовавшего за пенсионную реформу. Приходится соответствовать духу и запросам времени».

Следующая Госдума будет принимать законы также под председательством Володина – источники «Ведомостей» в Кремле и «Единой России» уверяют, что он останется спикером. Однако влияние его будет более ограниченно, допускает собеседник, близкий к администрации президента, поскольку теперь больше внутриполитических игроков, влияющих на формирование списка кандидатов в Госдуму.