Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй подозревается в вывозе в США секретных данных о лаборатории Уханьского института вирусологии, с которой связаны слухи об утечке коронавируса и его искусственном происхождении, сообщает The Daily Beast.

По сведениям издания, в середине февраля китайский чиновник уехал из Гонконга в США вместе со своей дочерью, где якобы передал американским властям документы об Уханьской лаборатории, которые могли изменить позицию администрации президента Джо Байдена относительно происхождения вируса, спровоцировавшего пандемию.

Вместе с тем, журналисты The Daily Beast подчеркивает, что эти данные нуждаются в дополнительной проверке.

Как утверждают источники, китайские официальные лица заявляли о бегстве Дуна ранее – в марте 2020 года, когда проходил китайско-американский саммит в Аляске. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули беглеца, но госсекретарь США Энтони Блинкен отказался.

Дун Цзинвэй на протяжении многих лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая. С 2018 года чиновник отвечал за всю контрразведывательную деятельность. Таким образом, если слухи о дезертирстве подтвердятся, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китайской Народной Республики.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николас Эфтимиадес воспринял новость о перебежчике скептически, назвав ее очередным «слухом». Кроме того, по его словам, в условиях «информационной войны между Китаем и действующими за границей антикоммунистами» подобные ситуации происходят постоянно. Издание SpyTalk опросило несколько экспертов по китайской разведке, которые также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.

Однако на официальной веб-странице Госсовета Китая, на которой перечислены высшие сотрудники Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством главы ведомства Чэнь Вэньцина.

В разделе «кадровые изменения» содержится лишь информация о коррупционном расследовании в отношении другого замминистра – Ма Цзяня, который в 2018 году был приговорен к пожизненному заключению.

Слухи об искусственном происхождении COVID-19 не утихают с самого начала пандемии, Китай отрицает обвинения. Так, ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса. Вирусолог назвала сведения о тяжелой болезни сотрудников Уханьского института вирусологии до начала пандемии «ложными».

В мае члены Республиканской партии из комитета Палаты представителей США представили доклад, в котором имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

Первые сообщения об инфекциях в результате утечек из китайских лабораторий и предупреждения американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдаются протоколы безопасности, датируются 2017 годом, утверждают республиканцы.

В докладе отмечается, что к институту в Ухане, где проводились работы, причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ним людей появлялись уже осенью 2019 года.