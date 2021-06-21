В Татарстане от пожара, случившегося 16 июня, пострадал береговой ракетный комплекс «Рубеж», пишет «Диалог.UA». Данный БРК считается уникальным, поскольку установок такого типа в России очень мало, отмечает издание.

Эшелон с комплексом «Рубеж» недавно перебросили из аннексированного Крыма на территорию РФ. Пока нет точной информации, что это за БРК: один из двух украинских «Рубежей», оставшихся в Крыму после оккупации, или же российский комплекс.

Пожар произошел на станции Юдино в Татарстане.

По предварительной информации, одной из причин пожара может являться электрический пробой. Пострадавших вследствие происшествия нет, но комплекс получил значительные повреждения и, возможно, выведен из строя. На момент возгорания ракеты в пусковых контейнерах отсутствовали.

Представители Минобороны РФ от комментариев отказались.

Боевая высокоэффективная система «Рубеж» является мобильным береговым ракетным комплексом, который применяет дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-15М. Максимальная дальность поражения целей боезарядами достигает 80 км.