ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Татарстане пожар уничтожил уникальный береговой ракетный комплекс «Рубеж»
Очевидцы возгорания пишут, что в первые минуты ракетный комплекс даже никто не пытался потушить. В результате уникальный российский БРК «Рубеж» был сильно поврежден и практически выведен из строя
В Татарстане пожар уничтожил уникальный береговой ракетный комплекс «Рубеж»
Фото: Wikimedia / Others
21 июня 2021 г.

В Татарстане от пожара, случившегося 16 июня, пострадал береговой ракетный комплекс «Рубеж», пишет «Диалог.UA». Данный БРК считается уникальным, поскольку установок такого типа в России очень мало, отмечает издание.

Эшелон с комплексом «Рубеж» недавно перебросили из аннексированного Крыма на территорию РФ. Пока нет точной информации, что это за БРК: один из двух украинских «Рубежей», оставшихся в Крыму после оккупации, или же российский комплекс.

Пожар произошел на станции Юдино в Татарстане.

По предварительной информации, одной из причин пожара может являться электрический пробой. Пострадавших вследствие происшествия нет, но комплекс получил значительные повреждения и, возможно, выведен из строя. На момент возгорания ракеты в пусковых контейнерах отсутствовали.

Представители Минобороны РФ от комментариев отказались.

Боевая высокоэффективная система «Рубеж» является мобильным береговым ракетным комплексом, который применяет дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-15М. Максимальная дальность поражения целей боезарядами достигает 80 км.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us