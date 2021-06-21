Наряду с оборонной промышленностью Турция и Украина имеют большие перспективы для реализации совместных проектов в космической сфере, заявил агентству Anadolu председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Он отметил, что приоритетом для руководимой им структуры является запуск к концу текущего года совместно с компанией SpaceX спутника «Сич 2-1». Сейчас аппарат проходит испытания. Его цель – оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений) и прогнозирование урожаев. Вторым по степени важности направлением деятельности агентства Владимир Тафтай назвал как раз реализацию новых космических программ.

Глава агентства отметил, что пятая национальная космическая программа была завершена в 2017 году, а новая, подготовленная после его прихода к руководству агентством, ожидает утверждения. По его словам, она более практична и ориентирована на результат, кроме того, она включает разработку спутников и космодрома морского базирования.

«В Украине нет подходящего места для строительства космодрома, поэтому мы планируем построить плавучий космодром. Он будет построен полностью за счет украинского производства и позволит нам самостоятельно добраться до космоса», – сказал Тафтай.

Владимир Тафтай отметил, что в 2020 году в космической промышленности Украины были произведены реформы, в частности были приняты изменения в законодательство, позволившие частным компаниям проводить космическую деятельность.

Тафтай выразил намерение посетить во второй половине года Космическое агентство Турции и обсудить новые возможности двустороннего сотрудничества.

«Я считаю, что сотрудничать в рамках проектов лучше, чем действовать в одиночку, особенно с таким долгосрочным партнером, как Турция. Совместные проекты в оборонной сфере уже начались, мы также намерены внести свой вклад в космическую сферу с целью реализовать совместный проект в этой области. Турция – страна с развитой промышленностью. Я уверен, что мы сможем осуществить совместные проекты», – сказал Тафтай.

Глава космического агентства назвал Турцию приоритетным партнером для Украины.

Тафтай также коснулся проекта отправки турецких космонавтов в космос в соответствии с Национальной космической программой Турции.

«Отправка космонавтов в космос – это своего рода испытание и самоутверждение, так как космической отрасли для этого необходимо пройти через множество новых процедур. Уверен, что Турция без проблем выполнит эту миссию», – добавил Тафтай.