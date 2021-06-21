ЦИК Армении опубликовал 21 июня предварительные данные голосования. По ним партия «Гражданский договор», лицом которой выступил и. о. премьер-министра Никол Пашинян, едва смогла получить конституционное большинство (54%). За ней следует блок «Армения» (21%), возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном.

Несмотря на то, что окончательные результаты голосования будут сообщены позднее, Пашинян успел объявить о собственной победе. И. о. премьера поспешил назвать это «стальной революцией», в которую якобы эволюционировала «бархатная» – позволившая ему прийти к власти. 21 июня Пашинян созвал митинг сторонников и пообещал провести в ближайшее время консультации с теми «здоровыми» политическими силами, которые готовы на компромисс.

Были предположения, что военное поражение в 44-дневной войне приведет к полному краху политической карьеры Пашиняна. Тем более что ему пришлось столкнуться с двумя волнами массовых протестов – в декабре и феврале.

На этом фоне глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян и другие высокопоставленные военачальники подписали 25 февраля заявление с адресованным к премьеру призывом к отставке. После этого Пашинян объявил о попытке государственного переворота в Армении и направил президенту страны ходатайство об освобождении от должности Гаспаряна. В запуске досрочных выборов глава правительства, вероятно, видел выход из сложившегося политического тупика, в который его привели события в Карабахе и капитуляция перед Азербайджаном.

Сигналы о фальсификациях

Впрочем, несмотря на объявление о победе, точка в армянском политическом кризисе, по-видимому, не поставлена. Об этом свидетельствуют шаги критиков Пашиняна.

Блок экс-президента Кочаряна отказался признавать итоги внеочередных парламентских выборов. В беседе с журналистами один из основателей «Армении» Ваге Акопян сообщил, что его сторонники даже намерены обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы оспорить результаты выборов.

По оценкам сторонников Кочаряна, показатели «Гражданского договора» противоречат не только результатам социологических исследований, но и здравому смыслу. «Серьезная причина недоверия – это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов. Блок «Армения» не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены», – говорится в заявлении соратников экс-президента.

Нетрудно предположить, что Кочаряна расстроили крайние низкие показатели в Сюнике, где, как отмечали социологи, могла быть сосредоточена его электоральная база.

Интересно, что крайне деликатно о погрешностях на выборах заявили в миссии ПАСЕ. Ее глава Йоргос Катругалос заявил 21 июня, что «все нарушения вне зависимости от их характера должны быть расследованы властями страны», однако, по его оценкам, «они не будут иметь такого уж влияния на конечный результат голосования». Учитывая дотошность международных наблюдателей по отношению к другим странам, позиция в отношении Армении выглядит в высшей степени оригинально.

Виной всему политтехнологии

Если окончательное объявление ЦИК Армении подтвердит победу «Гражданского договора», а оппозиция не покажет потенциала противостоять сторонникам Пашиняна, выборы в парламент становятся свидетельством готовности армянского общества к признанию итогов 44-дневной войны.

Это хорошо почувствовал Союз армян России, который, судя по всему, питал надежды на реванш в Карабахе. В своем заявлении его президент Ара Абрамян поспешил заверить, что выборы, «возможно, и зафиксировали волеизъявление пришедших на избирательные участки людей, но не отразили настроения и чаяния армянского общества».

«С помощью политических технологий в очередной раз были использованы вера и наивность людей, – посетовал он. – Общество, которое годами питали лживой информацией, сломав его веру в государство и завтрашний день, было поставлено перед ограниченным выбором, не позволяющим думать о новой, пользующейся доверием альтернативе».

Абрамян выразил уверенность, что спустя некоторое время Армения столкнется с горькой действительностью, а ее жители станут очевидцами нового большого кризиса, в котором окажется страна. «Политические, экономические и социальные трудности будут еще больше усугублены, возрастет миграция, обострятся напряжение и разобщенность. Армению ждут серьезные внутри – и геополитические испытания», – предрек глава Союза армян России.

Насущные проблемы

Комментируя первичные результаты выборов в Армении, Кремль выразил надежду на то, что они помогут стране преодолеть все кризисные тенденции – не только во внутренней политике.

«Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, – сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. – В том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей».

Пока что именно с реализацией ноябрьской сделки по Карабаху у Еревана наблюдаются серьезные проблемы. Как заметил 21 июня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, ряд положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года все еще не выполняется. «Возвращение сотен тысяч вынужденных переселенцев на исконные земли представляет особую значимость. Однако факт в том, что после подписания трехстороннего заявления на минах подорвались и погибли 28 граждан Азербайджана, более 120 получили ранения», – пояснил он.

В связи с этим от Армении ждут, что она сделает правильные выводы из сложившегося внутриполитического кризиса. Выполнение же мирных соглашений будет первоочередной задачей адептов «стальной революции»: как показывает практика, от ситуации в Карабахе напрямую зависит политическая стабильность Армении.