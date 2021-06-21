The Insider опубликовал материал, посвященный незаконной миграции россиян из Мексики, где виза не нужна, в США.

Согласно сведениям издания, сотни россиян пересекают мексикано-американскую границу, после чего они сдаются миграционным офицерам. Большинство идет на этот рискованный шаг по политическим мотивам.

Миграционная служба проводит допрос, снимает отпечатки пальцев и отправляет их в спецприемник. Некоторые из беженцев проводят в американских тюрьмах в ожидании легализации более года.

Мужчины и женщины содержатся отдельно, даже если они являются семейной парой. Отдельно содержатся и женщины с детьми.

Тюменский активист Александр Леонтьев в интервью The Insider отмечает, что еще до пересечения мексиканской границы важно заранее получить поручительство какого-нибудь добропорядочного американца, который в первое время может помочь с жильем.

«Пока я живу с браслетом слежения на ноге и каждые две недели отчитываюсь своему миграционному офицеру. Только с его разрешения я могу выезжать за пределы штата. Разрешения на работу у меня пока тоже нет», – сообщил россиянин.

Уроженец Томска Александр Климанов рассказал, что после задержания его заставили снять ремень, шнурки, штаны, забрали все предметы из карманов и отправили в камеру ждать.

«Я оказался в помещении примерно 30 кв. м, в котором сидели 30 человек. Спать можно было только на железных койках или ковриках-пенках. Посреди ночи меня вызвали на допрос. Спрашивали, кто ты такой, почему ты тут? На третий день меня перевели в соседнюю тюрьму, там не было вообще ничего, никаких предметов даже первой необходимости. Кормили буррито и водой, а еще через неделю этапировали в большую тюрьму под Сан-Диего. Там всем новоприбывшим выдали какие-то вещи – щетки, зубную пасту, переодели в робу. И я подумал, что тут-то мы заживем. Но оказалось, что это еще один перевалочный пункт, и через двое суток нас уже повезли в место, где должен был состояться миграционный суд. В моем случае он проходил в Нью Джерси», – поделился Климанов.

После этого он содержался еще в двух тюрьмах – сначала в Delaney Hall Correctional Facility, а потом в федеральной тюрьме округа Эссекс. Вторая оказалась настоящей уголовной тюрьмой, в которой из 4500 заключенных мигрантами были только 800 человек, а остальные проходили по уголовным статьям.

Бывший московский бизнесмен Игорь Саушкин (имя изменено) рассказал, что после пересечения границы с США он провел в распределительном центре пять дней.

«После досмотра я оказался в маленькой комнате три метра в ширину и пятнадцать в длину с лавочками вдоль стен. Там находилось еще 25 человек. Реально на лавочках могли уместиться лежа только человек шесть, в итоге все остальные спали на полу, кто-то даже около туалета, который был тут же. Большинство из них были мексиканцы в очень грязной одежде. В камере было очень холодно и постоянно горел свет», – цитирует россиянина The Insider.

Затем он попал в штат Миссисипи в Сортировочный центр для мигрантов, где вновь прибывших ждал новый допрос. Условия в центре были не из лучших: горячей воды не было, приходилось греть воду в микроволновках, которых на 120 человек было всего две.

«Нам давали очень мало еды, просто чтобы мы не умерли с голода. В итоге меньше чем за месяц я похудел на 11 килограмм. Через 30 дней меня отправили в Луизиану. Нас всех заковали в наручники на руках и ногах и обвязали цепями, как особо опасных преступников, и несколько часов везли на автобусе», – вспоминает Саушкин.

Позже он оказался в тюрьме штата, где содержались примерно 500 человек. Она оказалась в разы хуже сортировочного центра: железные ржавые кровати, влажность, постоянная духота. В камере размером 12x15 м содержались 70 человек, царила полная антисанитария.

«Убирались там сами заключенные за плату $1 в день. В основном на эту работу шли мексиканцы, потому что кормили тут тоже плохо, а за 45 центов можно было купить лапшу. Тут тоже были две микроволновки и к ним всегда – и утром, и днем, и ночью – стояла очередь. Они не выключались никогда. Туалет и душ были просто углублениями в стене. Вот как хочешь, так свои дела при всех и делай. В этой тюрьме я провел 7,5 месяцев», – рассказал покинувший Россию бизнесмен.

После этого ему через суд отказали в убежище и перевели в другую тюрьму в том же штате Миссисипи. По его словам, в общей сложности он провел в тюрьмах 1 год и 8 месяцев. В настоящее время он не имеет никакого статуса и разрешения на работу и находится на учете в миграционной службе.

«Мы живем в Сакраменто, тут очень большое русскоязычное сообщество, около 100 тыс. человек. И тут очень много людей, американцев, которые просто помогают беженцам найти жилье, вещи, найти какую-то помощь тут очень легко. Надо просто немного выйти из зоны комфорта», – подытожил Саушкин.

21 июня власти США продлили ограничения на въезд в страну из Канады и Мексики до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Без крайней необходимости запрещается въезд в Соединенные Штаты, а также паромные переправы из двух соседних государств.