Раннехристианские монастыри, высеченные в скалах

В турецкой провинции Конья находится древний город Килистра. В раннехристианский период его жители вырубили в скалах церкви, в которых укрывались от язычников. Церковь Сандыккайя (скала-сундук), целиком вырезанная из скалы в форме креста, а также пещерные церкви Сюмбюль (гиацинт) и Конаджак (место для приземления) считаются местными достопримечательностями. По преданию, в этих местах проповедовал св. Павел. #Турция #церковьвскале #пещерныймонастырь