ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Раннехристианские монастыри, высеченные в скалах
В турецкой провинции Конья находится древний город Килистра. В раннехристианский период его жители вырубили в скалах церкви, в которых укрывались от язычников. Церковь Сандыккайя (скала-сундук), целиком вырезанная из скалы в форме креста, а также пещерные церкви Сюмбюль (гиацинт) и Конаджак (место для приземления) считаются местными достопримечательностями. По преданию, в этих местах проповедовал св. Павел. #Турция #церковьвскале #пещерныймонастырь
Раннехристианские монастыри, высеченные в скалах / Others
25 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us