Бейшехир: Уникальная мечеть с залом из дерева

Город Бейшехир, находящийся на берегу одноименного озера в средиземноморском регионе Турции, получил свое современное название в конце XIII в., когда стал столицей государства династии Эшрефидов. В 1296 г. тут была построена уникальная мечеть Эшрефоглу, выполненная из дерева с росписями. Она считается одним из шедевров переходного периода между архитектурными стилями анатолийских бейликов и османов и при этом отлично сохранилась и используется по сей день. #Бейшехир #Средиземноморье #деревяннаямечеть