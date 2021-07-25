ПОЛИТИКА
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Бейшехир: Уникальная мечеть с залом из дерева
Город Бейшехир, находящийся на берегу одноименного озера в средиземноморском регионе Турции, получил свое современное название в конце XIII в., когда стал столицей государства династии Эшрефидов. В 1296 г. тут была построена уникальная мечеть Эшрефоглу, выполненная из дерева с росписями. Она считается одним из шедевров переходного периода между архитектурными стилями анатолийских бейликов и османов и при этом отлично сохранилась и используется по сей день. #Бейшехир #Средиземноморье #деревяннаямечеть
Бейшехир: Уникальная мечеть с залом из дерева / Others
25 июля 2021 г.
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