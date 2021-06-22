В Бразилии почтили память 500 тысяч жертв коронавируса

Полтысячи свечей зажгли в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро в память о погибших от коронавируса. Бразилия стала второй в мире страной после США, в которой число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч человек. #Бразилия #коронавирус #пандемия