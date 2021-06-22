ПОЛИТИКА
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В Бразилии почтили память 500 тысяч жертв коронавируса
Полтысячи свечей зажгли в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро в память о погибших от коронавируса. Бразилия стала второй в мире страной после США, в которой число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч человек. #Бразилия #коронавирус #пандемия
Полтысячи свечей зажгли в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро в память о погибших от коронавируса. Бразилия стала второй в мире страной после США, в которой число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч человек. / Others
22 июня 2021 г.
Истории
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