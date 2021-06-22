Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о внедрении системы оценки уровня физической подготовки населения, сообщает «Газета.uz». Спортивные испытания для узбекистанцев начнут проводить уже с 1 августа.

В постановлении сказано, что система оценки направлена на «повышение физической способности и двигательной активности, профилактику вредных привычек и различных заболеваний, развитие у молодежи силы воли, уверенности в собственных силах и возможностях, патриотизма».

Так, узбекистанцы в возрасте от семи до семидесяти лет и старше должны будут пройти спортивные испытания на «специальной и добровольной основе». В программу будут включены бег на длинную и короткую дистанции, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения.

Организаторами соревнований выступят министерство туризма и спорта, министерство здравоохранения, МВД и другие ведомства.

Победители смогут в течение года отправиться на срочную военную службу в приоритетном порядке, без конкурса поступить на учебу в военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби» или бесплатно пройти разовый медицинский осмотр в государственном медицинском учреждении.

Обладатели первых мест также получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте и скидку 50% в межрегиональном транспорте. Сотрудники госорганов получат бесплатные путевки в зоны отдыха и санатории за счет работы.

30 октября 2020 года Мирзиёев подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

В мае власти Узбекистана объявили о запуске платформы «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz ) в рамках октябрьского указа.

Участвующие в проекте граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тыс. сумов ($0,28).

Раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тыс. сумов ($28), в разрезе регионов – 500 тыс. ($47), а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 млн сумов ($94), сообщили в правительстве.

Финансирование денежных призов за прогулки решили осуществлять за счет внедренияспециального сбора с производителей вредных для здоровья населения продуктов. Также планировалось создание «Дорожек здоровья» для ходьбы и велоспорта во всех районных и городских центрах.

18 июня стало известно, что приложение под названием 1hls для ходьбы за деньги заработало в тестовом режиме, однако пока деньги пользователям не начисляются.