ПОЛИТИКА
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В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали по меньшей мере 20 палестинцев
Израильская полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против палестинцев в районе Шейх-Джаррах. По данным Палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 20 человек пострадали. Как сообщается, конфликт спровоцировали еврейские поселенцы, которые напали на палестинцев. #конфликт #полиция #Иерусалим
В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали по меньшей мере 20 палестинцев / Others
22 июня 2021 г.
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