В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали по меньшей мере 20 палестинцев

Израильская полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против палестинцев в районе Шейх-Джаррах. По данным Палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 20 человек пострадали. Как сообщается, конфликт спровоцировали еврейские поселенцы, которые напали на палестинцев. #конфликт #полиция #Иерусалим