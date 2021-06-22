Делегация ПАО «Татнефть» во главе с гендиректором Наилем Магановым обсудила вопросы консолидации совместного сотрудничества и возобновления геологоразведочных работ на двух ливийских блоках в бассейнах Гадамес и Сирт с Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) и ее руководителем Мустафой Саналла, сообщается на официальной странице NOC в Facebook.

Саналла приветствовал стремление «Татнефти» возобновить деятельность в Ливии и подчеркнул важность визита российской делегации, назвав его «сигналом для международного сообщества, подтверждающим возвращение стабильности в североафриканское государство».

На встрече были рассмотрены вопросы наращивания потенциала и обучения выпускников Нефтяного института профессиональной подготовки. Стороны договорились регулярно проводить семинары и собеседования в целях повышения квалификации инженеров и техников ливийской национальной корпорации и использовать опыт «Татнефти» в сфере совместного производства.

Партнеры также затронули вопрос о вкладе компании в области нефтепереработки и биопроизводства и внедрения технологий ВИЭ, в том числе в ливийский нефтяной сектор.

«Татнефть» неоднократно приостанавливала работу в Ливии с 2011 года из-за нестабильной ситуации в стране. Компания совместно с NOC вела в Ливии геологоразведку в районах Гедамис и Сирт на нефтяных участках общей площадью 18,2 тыс. кв. м.

Последняя попытка возобновить работу в данной стране была предпринята в 2014 году, когда председатель временного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиб посетил Москву и попросил восстановить деятельность российских компаний по контрактам, заключенным до 2011 года.

В начале декабря 2019 года NOC сообщила, что татарстанская нефтяная корпорация приступила к сейсморазведочным работам в бассейне Гадамес региона Хамада.