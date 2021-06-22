За два года число пенсионеров в России сократилось на 1,27 млн, составив по итогам первого квартала 2021 года 42,598 млн человек, сообщают «Открытые медиа» («ОМ») со ссылкой на данные Росстата. Причинами стали пенсионная реформа и пандемия коронавируса.

Количество пенсионеров в России начало уменьшаться после старта пенсионной реформы в 2019 году, пишет издание. Тогда возраст выхода на пенсию по старости увеличился на полгода (до 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин).

За 2019 год Пенсионный фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий, что на 41% меньше, чем в дореформенном 2018 году, и 287,2 тыс. пенсий по государственному пенсионному обеспечению (их назначено на 9% меньше), которое включает социальные пенсии, например, для тех, у кого нет стажа, или пенсии для государственных служащих и т. д. В результате по итогам года в стране общее число пенсионеров уменьшилось на 326,2 тыс.

В 2020 году количество назначаемых пенсий продолжило снижаться по сценарию предыдущего года – было назначено 1,18 млн страховых пенсий (на 6% меньше, чем в 2019 году) и 242 тыс. пенсий по государственному пенсионному обеспечению (на 16% меньше).

Общее число пенсионеров должно было уменьшиться примерно на те же 300 тыс. человек, что и годом ранее. Но, по данным Пенсионного фонда, за прошлый год пенсионеров стало меньше сразу на 568,7 тыс. человек – это связано с высокой смертностью пожилых россиян во время пандемии коронавирусной инфекции.

По расчетам «ОМ», избыточная смертность в возрастной группе старше 60 лет по сравнению с 2019 годом составила 300,2 тыс. человек.

По итогам первого квартала 2021 года, численность пенсионеров, по данным Росстата, сократилась еще на 379 тыс. Такое снижение объясняется очередным плановым повышением пенсионного возраста и пандемией. За первые три месяца в стране умерло на 124 тыс. человек больше, чем за тот же период 2020 года, и большинство жертв пандемии – пенсионеры, пишут «ОМ».

Ранее стало известно о том, что Минфин РФ планирует существенное сокращение расходов Пенсионного фонда (ПФР) – на ₽500 млрд. Изначально бюджетом ПФР предусматривались дотации на 2022-й и 2023 год на сумму ₽3,9 трлн и ₽4 трлн соответственно, но в министерстве выступили за сокращение этого объема на ₽250 млрд в обоих случаях.