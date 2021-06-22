Не менее 9 млн россиян лишены права избираться на предстоящих выборах, под ударом могут оказаться также еще несколько сотен тысяч политически активных граждан, свидетельствуют данные Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос».

При этом подсчитать точное количество граждан, попавших к настоящему моменту под лишение пассивного избирательного права, невозможно, подчеркнули в движении.

В «Голосе» отметили, что сейчас в России не могут избираться те, кто:

– имеет иностранное гражданство или вид на жительство (их количество может превышать 6 млн человек); – является фигурантом вступивших в силу решений суда, которым установлен факт агитации с «экстремистскими» призывами, возбуждающей рознь, пропагандирующей исключительность, а также использование нацистской символики; – осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений по 254 составам; – осужден к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений по 111 составам; – осужден к лишению свободы по 50 составам преступлений средней тяжести и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; – привлечен к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов; – «причастен» к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической – до истечения пяти лет со дня признания для руководителей и трех лет для причастных лиц.

По сравнению с 2016 годом, когда проходили предыдущие выборы депутатов Государственной думы, ситуация с правом граждан быть избранными существенно ухудшилась, заявили в «Голосе». Так, по данным движения, с тех пор было уже две волны ограничений пассивного избирательного права:

«В 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане лишаются пассивного избирательного права, а в июне 2021 года в силу вступили поправки, лишающие права быть избранными лиц, «причастных» к деятельности организаций, которые были признаны «экстремистскими». Всего же с момента распада СССР это уже четвертая волна наступления на избирательные права граждан (первая была в 2006-2007 годах, вторая – в 2012-2014 годах)».

Представители общественного движения также сообщили, чтомногие дела в России сфабрикованы. Фактически этими поправками власти запретили избираться представителям политически активного большинства, среди которых волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов и политические активисты, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального.

По данным «Голоса», в зоне риска – еще 10 тысяч лиц, привлеченных к ответственности за организацию или участие в акциях протеста. При повторном нарушении их также ждет лишение права быть избранными.

Репрессивные нормы активно используются, чтобыограничить участие в выборах действующих политиков, считают представители движения. Только за последний год в России лишили права избираться шесть политиков: это экс-координатор штаба Навального в Архангельской области Андрей Боровиков, московский муниципальный депутат Юлия Галямина, а также бывший депутат горсовета Вологды Евгений Доможиров, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, депутаты региональных парламентов коммунист Юрий Юхневич из Тюменской области и член ЛДПР Антон Мирбалдаев из Марий Эл.