23 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Петр Порошенко: Жители Донбасса получили более 700 тысяч российских паспортов
Россия выдала более 700 тысяч паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий в Донбассе. Об этом TRT на русском рассказал пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина не допустит их участия в выборах. #Донбасс #Россия #ПетрПорошенко
Петр Порошенко: Жители Донбасса получили более 700 тысяч российских паспортовПетр Порошенко: Жители Донбасса получили более 700 тысяч российских паспортов / Others
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