Петр Порошенко: Жители Донбасса получили более 700 тысяч российских паспортов

Россия выдала более 700 тысяч паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий в Донбассе. Об этом TRT на русском рассказал пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина не допустит их участия в выборах. #Донбасс #Россия #ПетрПорошенко