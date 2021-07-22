ПОЛИТИКА
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Силле: Церковь, построенная матерью императора Константина
Городок Силле в турецкой провинции Конья - колоритное место с узенькими улочками и старинными разноцветными домиками, расположенными вдоль канала. Здесь находится церковь Святой Елены - матери византийского императора Константина, заложенная ей самой в 327 году. Кроме того, тут сохранились сооружения сельджукского и османского периодов - мечеть Чайбаши, хамамы, фонтаны и мосты. #церковьСвятойЕлены #Силле #античныйгород
Силле: Церковь, построенная матерью императора Константина / Others
22 июля 2021 г.
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