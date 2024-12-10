Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за четыре года выступил в суде по делу о коррупции, которое рассматривается с 2019 года. Заседание прошло 10 декабря в окружном суде Тель-Авива.

В прошлом месяце Нетаньяху, как сообщалось, попросил Шин Бет — израильскую службу внутренней безопасности — помочь ему избежать дачи показаний, аргументируя это тем, что его пребывание в известном месте в течение длительного периода времени будет представлять угрозу для безопасности.

Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром в истории Израиля, обвиненным в уголовном преступлении в своей же стране.

Среди различных обвинений, выдвинутых против Нетаньяху, наиболее громкие связаны с получением подарков на сумму около 200 тыс. долларов от голливудского кинопродюсера и миллиардера Арнона Милчана.

Согласно обвинительному заключению суда, Милчан в течение нескольких лет дарил Нетаньяху и его жене коробки с сигарами, драгоценности и ящики шампанского. Как сообщается, процесс дачи показаний может растянуться на «месяцы».

Нетаньяху, обвиняемый во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, заявил: «Я ждал восемь лет, чтобы рассказать правду», добавив, что совмещает судебное разбирательство с руководством страной, находящейся в состоянии войны «на семь фронтов».

До начала войны Израиля с ХАМАС в 2023 году юридические проблемы Нетаньяху пагубно сказались на его репутации, как и попытка в прошлом году ограничить полномочия судебной власти, но шок от войны снял судебный процесс Нетаньяху с повестки дня общественности.